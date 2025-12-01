DE
Un plan en trois phases
Coordination renforcée en vue d'une panification hospitalière «ambitieuse»

Les cantons suisses renforcent leur collaboration en matière de planification hospitalière. Un plan en trois phases sera mis en œuvre dans les prochaines années, visant à améliorer la coordination des soins spécialisés et coûteux.
Publié: 10:56 heures
Différentes interventions parlementaires ambitionnent déjà de renforcer la collaboration entre les cantons dans le domaine de la planification hospitalière (image symbolique).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons veulent renforcer leur collaboration en matière de planification hospitalière. Un plan en trois phases sera mis en oeuvre au cours des prochaines années, a annoncé lundi la conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

«Ce plan est ambitieux et élève la collaboration des cantons en matière de planification hospitalière à un nouveau niveau. A l’avenir, les cantons se concerteront davantage au niveau des interventions et traitements coûteux et spécialisés», explique le président de la CDS Lukas Engelberger, cité dans un communiqué.

La première phase doit commencer dès l'an prochain, avec une analyse et une prévision des besoins. La deuxième étape durera jusqu'en 2029 environ et permettra de différencier les traitements et interventions à l'hôpital entre soins de premier recours et prise en charge spécialisée. Enfin, dès 2029, des critères uniformes seront ensuite définis pour la prise en charge spécialisée.

