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Un petit bijou suisse
Il dévoile une piscine naturelle secrète et se fait lyncher

Un influenceur est devenu viral grâce à sa vidéo présentant un joli coin dans le canton de Glaris. Les internautes lui en veulent de partager une adresse secrète.
Publié: il y a 40 minutes
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