Un sondage révèle une perception accrue du fossé entre ville et campagne en Suisse. Malgré cela, 86% des Suisses sont satisfaits de la qualité de vie dans leur commune.

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

De plus en plus de personnes s'identifient politiquement au pôle rural. Photo: Sven Thomann

ATS Agence télégraphique suisse

La population suisse ressent une accentuation du fossé entre ville et campagne, selon un sondage. Les sondés sont en revanche pour la plupart satisfaits de la qualité de vie dans leur commune.

Environ un tiers de la population suisse considère les différences entre ville et campagne comme pesantes pour le pays, révèle le troisième baromètre ville-campagne de la coopérative agricole Fenaco et de l'institut de recherche Sotomo. Il y a quatre ans, seul un quart des personnes interrogées considéraient ce fossé comme un fardeau.

Une contradiction mise en lumière

Selon le sondage, de plus en plus de personnes s'identifient politiquement au pôle rural et ce, malgré une urbanisation croissante. Cette proportion est passée de 25% à 33% depuis 2021. Seulement environ un cinquième des sondés se définit encore comme citadin. Globalement, les deux groupes se sentent de moins en moins considérés par l'autre partie.

Une grande majorité de la population (86%) évalue positivement la qualité de vie dans sa commune. C'est dans les communes dont la croissance démographique est supérieure à la moyenne que l'évaluation est la plus positive, même si cette hausse est généralement vue d'un œil critique. C'est la première fois que le baromètre pointe cette contradiction.