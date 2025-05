1/2 De fortes pluies sont attendues dès lundi sur la région du Lötschental. Quels seront les conséquences sur l'éboulement et la rivière? Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Aujourd'hui et demain, il devrait faire grand beau sur la région de Blatten. Mais selon les météorologues, une perturbation et des orages sont attendus en Suisse dès la nuit de dimanche à lundi. De grosses précipitations sur le Lötschental risqueraient d'accentuer le débordement de la Lonza, et donc de mettre en péril les villages en aval de l'éboulement du glacier du Birch.

Contacté par Blick, Vincent Devantay, météorologue chez MétéoNews, rassure – du moins sur la quantité de précipitations attendues: «En empêchant la formation de cumulonimbus, le manteau neigeux en haute montagne limite le risque d'orages. Mais le risque de fortes pluies est quand même présent, bien que plus important sur l'ouest de la Suisse que sur la région du Lötschental.»

De la pluie sur le Lötschental, mais pas cataclysmique

Des averses «parfois orageuses» sont attendues dès lundi sur toute la Suisse romande, mais aussi sur la région du Lötschental. «Il devrait y avoir trois perturbations qui vont se suivre lundi, mardi et mercredi», détaille Vincent Devantay.

La quantité de précipitations exacte n'est «pas évidente à estimer», mais se trouve, selon le spécialiste, dans une fourchette entre 20 et 40mm pour le secteur de Blatten. «Ce sont des cumuls importants, mais pas extraordinaires», affirme le météorologue.

Afflux et débit de l'eau suivis de près

Autre phénomène, la chaleur de ce week-end fait remonter la limite pluie-neige jusqu'à 4000m d'altitude ce vendredi 30 mai. De quoi favoriser la fonte des neiges et «augmenter un peu le débit des cours d'eau». Mais là encore, pas de quoi s'alarmer outre mesure, estime Vincent Devantay au sujet de la Lonza.

L'afflux d'eau dans le lac qui s'est formé devant les gravats est suivi de près par les autorités et les spécialistes. Ce vendredi peu après midi, la rivière pourrait commencer à s'écouler «d'un moment à l'autre», alerte l'Organe cantonal de conduite. Armée, protection civile et pompiers se tiennent prêts à intervenir avec des pompes à eau. Et les populations de Gampel et Steg doivent se préparer à une potentielle évacuation.