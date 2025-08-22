La centrale nucléaire de Gösgen restera à l’arrêt jusqu’en février 2026, bien au-delà du calendrier initial. Une prolongation qui pèsera lourdement sur ses actionnaires avec un manque à gagner estimé à 500 millions de francs.

Les vérifications d'usage lancées fin mai nécessitent plus de temps que prévu. Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

La centrale nucléaire de Gösgen restera déconnectée du réseau bien plus longtemps que prévu. Cela générera un manque à gagner devisé à un demi-milliard de francs pour ses actionnaires, les énergéticiens Alpiq, Axpo, CKW et EWB, ainsi que la Ville de Zurich.

Rien avant février prochain

Les vérifications d'usage lancées fin mai nécessitent plus de temps que prévu et il s'est avéré nécessaire «de renforcer le système d'alimentation en eau», explique l'exploitant de l'installation dans un communiqué vendredi. La remise en service n'est dès lors pas attendue avant fin février 2026.

Alpiq, qui détient 40% du capital de la centrale, lance conséquemment un avertissement sur résultat opérationnel de 140 à 160 millions de francs sur le seul second semestre 2025. Actionnaire à hauteur de 37,5%, son homologue Axpo calcule son exposition entre 150 et 170 millions, répartis sur ses exercices décalés 2024/25 et 2025/26.