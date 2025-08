1/5 La centrale nucléaire de Gösgen est actuellement à l'arrêt. Photo: DR

Tobias Bruggmann

La centrale nucléaire de Gösgen, dans le canton de Soleure, en service depuis novembre 1979, a entamé sa révision annuelle le 24 mai. A l'origine, celle-ci aurait dû durer environ un mois. Mais Gösgen n'est pas encore reconnectée au réseau.

Le 25 juin, les exploitants ont annoncé un redémarrage retardé. Deux semaines plus tard, ils indiquaient que la production d'électricité n'avait pas encore commencé. Et maintenant, la Commission de l'électricité Elcom écrit dans un rapport de situation actuel: «Le redémarrage de la centrale nucléaire de Gösgen a été reporté de 18 jours supplémentaires, soit au 22 août.»

Les preuves doivent être vérifiées

Alors, que s'est-il passé? Une nouvelle méthode de calcul a permis de découvrir qu'en cas de rupture de canalisation, certains systèmes de conduites pourraient être surchargés. «L'installation est entièrement intacte. Aucune rupture de canalisation ne s'est produite et aucune surcharge n'est apparue», explique la porte-parole Barbara Kreyenbühl. «Il n'y a et il n'y a jamais eu de danger pour l'homme et l'environnement.»

Pour une exploitation sûre, il faut élaborer «des preuves complètes de l'exploitation de l'installation» et les soumettre à l'approbation de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). «Ces preuves sont très complexes et coûteuses et nécessitent plus de temps que prévu initialement.»

Cependant, presque tous les calculs seraient terminés. «Le redémarrage de l'installation aura lieu après la vérification et l'approbation des preuves par l'IFSN», poursuit le communiqué. Il n'est toutefois pas encore définitif que ce soit le cas d'ici au 22 août. Des retards supplémentaires sont toujours possibles.