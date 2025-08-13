DE
Energie nucléaire
Le Conseil fédéral ouvre la porte à de nouvelles centrales nucléaires

La Suisse doit pouvoir construire de nouvelles centrales nucléaires. Comme il l'a déjà annoncé l'an dernier, le Conseil fédéral a confirmé mercredi sa position dans son message sur le contre-projet à l'initiative populaire «Stop au blackout».
Publié: il y a 15 minutes
La Suisse doit pouvoir construire à l'avenir de nouvelles centrales nucléaires en cas de besoin, a confirmé le Conseil fédéral (archives).
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit avoir la possibilité de construire de nouvelles centrales nucléaires. Comme annoncé l’an dernier, le Conseil fédéral a confirmé mercredi cette position dans son message relatif au contre-projet à l’initiative populaire «Stop au blackout».

L'initiative «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» demande que toutes les formes de production électrique respectant l'environnement et le climat soient autorisées. Le comité souhaite ainsi rouvrir la porte à l'atome, en misant sur les nouvelles technologies qui rendent les centrales plus sûres.

Aucun projet de nouvelle centrale

Le Conseil fédéral soutient ce but pour conserver une certaine marge de manœuvre pour l'approvisionnement énergétique à l’avenir, écrit-il dans un communiqué. Mais il n'estime pas nécessaire de modifier la Constitution. Le contre-projet indirect du gouvernement prévoit d'abroger sans les remplacer les deux dispositions relatives à l’interdiction d’accorder des autorisations générales pour les nouvelles centrales nucléaires, soutenues par le peuple en 2017.

Le contre-projet ne consiste pas à décider de construire de nouvelles centrales nucléaires, précise le Conseil fédéral. Il n'y a actuellement aucun projet. Le développement de la production d’électricité renouvelable doit se poursuivre. Les énergies renouvelables ne sont pas incompatibles avec de nouvelles centrales nucléaires, ajoute le communiqué.

