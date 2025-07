Un hôtel fermé pour sécurité Des touristes ont dû être relogé à cause de l'éboulement à la Grande Dixence

L’important éboulement survenu samedi près du barrage de la Grande Dixence (VS) impacte la région au niveau touristique. L’hôtel situé à proximité a dû provisoirement fermé pour des raisons de sécurité et il n’est plus possible de se rendre au barrage.

