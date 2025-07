Eboulement de roches Le barrage de la Grande Dixence est inaccessible

Un éboulement majeur de 5000 mètres cubes de roches a rendu le barrage de la Grande Dixence (VS) inaccessible par la route. Les autorités ont fermé la zone, y compris pour les cyclistes et piétons, et renforcé les mesures de sécurité face à l'activité géologique accrue.

Publié: il y a 26 minutes