«Il est parti comme il a vécu»
Un constructeur d'avions américain se tue en wingsuit dans les Alpes

Un vol en wingsuit a viré au drame près de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. Kirk Hawkins, entrepreneur américain et cofondateur d'Icon Aircraft, est décédé à 58 ans. Son partenaire Steen Strand évoque un homme visionnaire et passionné, parti en faisant ce qu'il aimait.
Publié: il y a 7 minutes
Kirk Hawkins a perdu la vie dans un accident de wingsuit dans le canton de Berne.
Photo: Linkedin
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Ce qui devait être une montée d’adrénaline unique a tourné au drame: sauter d’un hélicoptère avec une wingsuit pour voler sous le sommet de l’Eiger. L’excursion a coûté la vie à un Américain de 58 ans. Il a longé l’arête est de l’Eiger avant de percuter plusieurs arbres, puis de s’écraser au sol.

La victime est Kirk Hawkins. «Nous avons perdu Kirk, mon ami proche et partenaire chez Icon Aircraft, dans un accident de wingsuit en Suisse», a écrit Steen Strand, cofondateur de l’entreprise avec Kirk Hawkins en 2006, sur LinkedIn. Icon Aircraft est une société privée de construction aéronautique basée en Californie, célèbre pour son avion léger amphibie Icon A5.

«Il était intransigeant»

Steen Strand peine à croire que son ami et partenaire commercial de longue date n’est plus là. «Kirk était la personne la plus extraordinaire que j’ai connue et que je connaîtrai jamais.» Pilote de chasse dans l’armée de l’air américaine, puis entrepreneur, Kirk Hawkins avait toujours cherché à se dépasser.

«Il était intransigeant dans sa vision de la vie et exigeait de lui-même, ainsi que de tous ceux qui l’entouraient, des performances de pointe. Le statu quo ne l’intéressait pas. Toujours tourné vers l’amélioration personnelle, il est parti comme il avait vécu: en faisant quelque chose d’excitant qu’il aimait. J’aurais juste aimé que cela se passe 30 ans plus tard», confie Steen Strand.

Icon Aircraft avait récemment fait la Une pour des raisons moins joyeuses. L’entreprise avait dû se déclarer en faillite l’an dernier, avec un passif estimé jusqu’à 200 millions de dollars (187 millions de francs). En 2018, Kirk Hawkins avait déjà quitté son poste de CEO, tout en conservant une participation dans la société.

