Voici le nouvel homme d'Ursula von der Leyen à Berne

Andreas Künne devient le nouvel ambassadeur de l'UE en Suisse. Photo: Archiv Andreas Künne

Tobias Bruggmann et Céline Zahno

A partir du 1er septembre, Andreas Künne sera le nouveau représentant de Bruxelles (Union européenne) à Berne. Selon les informations de Blick, l’Allemand succédera à Petros Mavromichalis au poste d’ambassadeur de l’Union européenne en Suisse.

Andreas Künne prendra ainsi l’un des postes diplomatiques les plus stratégiques du pays. Il aura pour principale mission de suivre le dossier de l’accord avec l’UE, qui sera soumis au Parlement, puis au peuple. Mais que se passera-t-il en cas de rejet?

Ambassadeur allemand en République tchèque

Andreas Künne est actuellement ambassadeur d’Allemagne en République tchèque. De 2018 à 2021, il a occupé le poste de chargé de mission pour les Nations unies et la lutte contre le terrorisme au sein du ministère allemand des Affaires étrangères. De 2011 à 2015, il a été en poste à Pretoria (Afrique du Sud), où il dirigeait le département de l’économie et des questions globales. En Allemagne, il a notamment travaillé à la Chancellerie fédérale et comme conseiller politique, avec un accent sur la sécurité et les enjeux multilatéraux.

Son prédécesseur Petros Mavromichalis avait déjà prolongé son mandat d’un an en raison du dossier européen. Il quittera définitivement ses fonctions fin août. «Mon successeur apportera un regard neuf. Mais je continuerai à suivre ce dossier avec intérêt, depuis Bruxelles ou ailleurs», a-t-il récemment déclaré dans une interview à Blick.

Andreas Künne a été nommé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il appartient désormais à la Suisse – et plus précisément au ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter – de recevoir ses lettres de créance.