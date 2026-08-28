Au programme de ce vendredi 28 août: un record de budget pour une votation suisse, Migros déclare la guerre à Aldi, un accusé risque la perpétuité, le guichet unique de Moutier fait ses preuves et, enfin, le patron de l'agroalimentaire attaque Markus Ritter.

L'initiative sur les 10 millions d'habitants de l'UDC a explosé les records de financement

L'initiative sur les 10 millions d'habitants de l'UDC a explosé les records de financement

Vous l'entendez? Cette douce mélodie qui annonce le début du weekend? Avant de vous laisser filer, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 28 août. Bonne lecture!

1 15 millions pour convaincre les Suisses sur les 10 millions

Le Contrôle fédéral des finances publie ce vendredi les budgets de campagne en vue des votations fédérales du 27 septembre. Il doit également publier les décomptes définitifs de campagne relatifs aux votations fédérales du 14 juin. Ces chiffres pourraient atteindre des records, avec pas moins de 15 millions de francs budgétisés pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» – 6,4 pour les partisans du texte, issus principalement de l'entourage de l'Union démocratique du centre (UDC), et un peu plus de 9 millions pour le camp du «non», selon les données publiées un mois avant le vote.

2 Migros accuse Aldi de tromper ses clients

Migros a déposé une plainte contre une campagne publicitaire comparative d’Aldi, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Aldi affirme en effet qu’un panier comparable coûte 32% moins cher dans ses magasins que chez Migros. Les analyses de Migros révèlent que ces comparaisons de prix sont trompeuses et en partie erronées. Migros déplore notamment que les produits comparés ne soient pas immédiatement identifiables par la clientèle. Elle a donc demandé à Aldi de retirer cette publicité. Or cette dernière estime que la publicité est «conforme à la loi».

3 Il risque la prison à vie pour le meurtre de sa compagne

Le Tribunal criminel de Genève rend son verdict à 14h00 dans le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne au moyen d'une violente pénétration anale en mars 2023. Le Ministère public a requis la sanction maximale, soit une peine privative de liberté à vie ainsi qu'une mesure d'internement pour cet «acte de barbarie». La défense plaide l'acquittement en raison de l'«océan de doutes» qui persistent dans cette affaire.

4 Le guichet unique de Moutier bientôt dans tout le Jura

Le concept de guichet unique de l'administration cantonale, mis en place à Moutier en début d'année, a fait ses preuves et sera démultiplié dans chaque district jurassien dès 2029, rapporte «Le Quotidien jurassien». «Pensé pour soulager les services de l'administration cantonale, il a fait ses preuves», a estimé Patrick Tanner, responsable de l'accueil de la ville de Moutier et du projet Modernisation de l'Etat. En six mois, un millier de prestations ont été délivrées et une cinquantaine de personnes ont été accompagnées dans leur utilisation du guichet virtuel.

5 Le Mercosur divise les patrons de l'agriculture suisse

Christof Dietler, directeur général de CI Secteur agroalimentaire, a critiqué l'Union des agriculteurs et son président Markus Ritter, rapporte la NZZ. Le blocage de l’accord avec le Mercosur est «inutile et néfaste». Il porte gravement atteinte à l’image du secteur agricole et agroalimentaire. Selon les calculs d’Agroscope, des importations supplémentaires de viande en franchise de droits n’entraînent qu’une baisse des prix de 0,1 %. L’agriculture suisse serait en mesure de faire face à ces contingents d’importation supplémentaires.