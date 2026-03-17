ATS Agence télégraphique suisse
Selon «Bloomberg», UBS a subi une panne informatique mondiale mardi. Cette panne a partiellement perturbé les activités de trading de la grande banque.
La banque aux trois clés a identifié la cause de la panne et mis en oeuvre un programme de correction qui devrait permettre de résoudre le problème, a indiqué mardi l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Contactée par l'agence de presse AWP, UBS n'était pas disponible pour commenter la situation.
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