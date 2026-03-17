Une panne informatique mondiale a frappé UBS mardi, perturbant ses activités de trading. La banque aurait identifié la cause et travaille sur une solution, selon «Bloomberg».

Une panne informatique mondiale aurait frappé UBS ce mardi

Une panne informatique mondiale aurait frappé UBS ce mardi

ATS Agence télégraphique suisse

Selon «Bloomberg», UBS a subi une panne informatique mondiale mardi. Cette panne a partiellement perturbé les activités de trading de la grande banque.

La banque aux trois clés a identifié la cause de la panne et mis en oeuvre un programme de correction qui devrait permettre de résoudre le problème, a indiqué mardi l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Contactée par l'agence de presse AWP, UBS n'était pas disponible pour commenter la situation.