DE
FR

Le secteur bancaire tremble
En soutenant l'initiative sur la place financière, la Banque Alternative Suisse défie UBS et consorts

Elle verse à ses chefs des salaires relativement bas, renonce aux bonus et place son argent selon des règles strictes. Désormais, elle s'en prend aux grands de la branche sur le plan politique: la Banque Alternative Suisse soutient l'initiative sur la place financière.
Publié: 19:02 heures
1/4
La Banque Alternative Suisse, basée à Olten (SO), est solidement ancrée dans le milieu de la gauche.
Photo: Keystone
IMG_4140.jpg
Sven Altermatt

C'est la panique à la Paradeplatz de Zurich. Cette semaine, le Conseil fédéral devrait présenter les nouvelles règles pour les banques d'importance systémique, UBS étant ainsi en première ligne. Pour ne rien arranger, il y a quelques jours, l'initiative pour la place financière a été déposée. Un véritable affront pour les grands établissements, à commencer par UBS.

A lire aussi
La justice classe l'affaire des crédits accordés au Mozambique
UBS peut souffler
La justice classe l'affaire des crédits accordés au Mozambique
Le CEO d'UBS pourrait rester jusqu'à mi-2027 faute de successeur
Des doutes à l'interne
Le CEO d'UBS pourrait rester jusqu'à mi-2027 faute de successeur

L'initiative exige des directives environnementales plus strictes pour les banques et les assureurs. Elle a été très mal accueillie dans le secteur. Les critiques dénoncent une «attaque contre la prospérité suisse» et l'Association suisse des banquiers met en garde contre des «inconvénients considérables».

Mais une banque soutient malgré tout cette initiative: la Banque Alternative Suisse. Elle a même aidé à la collecte des signatures. L'établissement bancaire basé à Olten (SO) veut casser les codes du milieu de la finance. Elle a été fondée en 1990 dans le milieu de la gauche verte par des militants écologistes. Actuellement, un conseiller national des Vert-e-s, Gerhard Andrey, siège au conseil d'administration.

Le meilleur salaire à 225'000 francs

La banque se refinance par ses fonds propres et ceux de ses clients. En effet, elle évite les investissements dans les énergies fossiles et autres «branches nuisibles à l'environnement». Elle est aussi stricte en matière de salaires: sa structure salariale est plate, il n'y a pas de bonus et les collaborateurs peuvent librement consulter la grille salariale. 

Par ailleurs, le rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé au sein de la banque était de 1 à 3,6. En comparaison, les écarts de plus de 1 à 200 sont fréquents dans le secteur financier. A la Banque Alternative, le membre de sa direction le mieux rémunéré perçoit environ 225'000 francs, une part modeste par rapport aux salaires de plusieurs millions de francs des grandes banques. Même dans des établissements de taille similaire, les salaires des dirigeants sont nettement plus élevés. Mais avec des avoirs sous gestion d’environ 3,3 milliards de francs et un total de bilan de 2,6 milliards, la Banque Alternative demeure toutefois une structure de petite envergure, contrairement à UBS.

Une discrétion totale

La Banque Alternative évite à tout prix de critiquer les grandes entreprises. Mais son soutien à l'initiative est une prise de position très claire. Larissa Jecker, responsable de la communication au sein de la banque, estime que l'initiative pose des «garde-fous clairs et compatibles au niveau international». L'initiative veille à ce que «les flux financiers soient détournés des activités nuisibles à l'environnement au profit de solutions climatiques».

A lire aussi
UBS décroche une licence clé aux Etats-Unis
Une étape stratégique
UBS décroche une licence clé aux Etats-Unis
UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions
Promesse tenue
UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions

La banque considère cet outil comme un élément clé des plans de transition contraignants. Ceux-ci définissent la manière dont les banques et les assureurs orientent leurs activités vers la neutralité carbone, tout en permettant d’identifier rapidement les risques climatiques. Selon Larissa Jecker, cet instrument a déjà fait ses preuves à l'étranger. «Dans plus de la moitié des pays du G20, il existe déjà des directives gouvernementales en matière de plans de transition.» 

De plus, la banque est persuadée que l'initiative apporterait des opportunités économiques, car plus les instituts financiers continuent de miser sur les activités fossiles, plus leurs risques augmentent. 

Pourtant, le milieu bancaire ne soutient pas du tout l'initiative, du moins pas ouvertement. «Au-delà du soutien du public, nous remarquons aussi des encouragements de la part de personnes du secteur financier qui trouvent l'initiative bonne, mais ne veulent pas s'exprimer publiquement à ce sujet», confie Larissa Jecker.

Rattraper leur retard

Les grandes banques ont souvent été critiquées pour leur rôle dans le financement des énergies fossiles. UBS reste elle aussi un acteur essentiel de cette activité, même si son volume d'investissement correspondant a diminué ces dernières années. La grande banque suisse ne s'exprime pas personnellement sur l'initiative et laisse parler le secteur bancaire d'une seule voix à travers celle de l'Association suisse des banquiers.

La Banque Alternative Suisse doit bien reconnaître qu'elle-même ne remplit pas encore toutes les exigences de l'initiative. Même si elle n'investit pas dans les énergies fossiles, elle a encore des lacunes dans ses activités de placement, par exemple dans les émissions à l'étranger. Voilà pourquoi elle travaille sur son propre plan de transition, qui doit s'orienter sur l'accord climatique et couvrir toutes ses activités.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus