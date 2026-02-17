DE
FR

901 millions de transactions
Twint séduit plus de 6 millions d'utilisateurs en Suisse

Twint a enregistré 901 millions de transactions en 2025, marquant une hausse de 16,5% par rapport à 2024. Plus de 6 millions d'utilisateurs ont adopté cette solution de paiement en Suisse, selon un communiqué publié ce mardi.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/2
Twint est utilisé comme moyen de paiement par environ 81% des commerces stationnaires et par 86% des magasins en ligne.
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le système de paiement numérique Twint a revendiqué plus de 6 millions d'utilisateurs en 2025. Ces derniers ont effectué 901 millions de transactions l'an dernier, soit un bond de 16,5% par rapport à 2024. Quelque 77% des transactions sont commerciales, tandis qu'environ une transaction sur quatre (23%) se fait entre particuliers, indique un communiqué paru mardi.

Twint est utilisé comme moyen de paiement en Suisse par environ 81% des commerces stationnaires et par 86% des magasins en ligne. Près de 65% des transactions commerciales se font en présentiel, contre 35% à distance. En 2023, le nombre de transactions se montaient à 590 millions et en 2024 à 773 millions.

Dans son communiqué, Twint s'est également félicité de l'enquête lancée à la fin de l'année dernière par la Commission de la concurrence (Comco) sur Apple. L'autorité fédérale souhaite clarifier si l'accès octroyé par le fabricant d'iPhone aux interfaces NFC pour les fournisseurs d'applications suisses est «problématique au regard du droit de la concurrence». La société Twint, fondée en 2016, appartient à la Banque cantonale vaudoise (BCV), à PostFinance, à Raiffeisen, à UBS, à la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ainsi qu'à l'exploitant de la Bourse suisse SIX et au prestataire de services de paiement Worldline.

