Le gouvernement américain veut rénover son ambassade à Berne, sauf que les travaux dureront deux ans. Les voisins ont le droit de s'opposer à ce chantier et ont l'air bien décidés à le faire.

1/5 Photo: KEYSTONE

Raphael Rauch

La résidence de l'ambassadrice américaine est vide depuis des mois. En effet, la confidente de Donald Trump, Callista Gingrich, doit attendre le feu vert du Sénat pour s'installer à Berne en tant qu'envoyée des Etats-Unis. La femme du multimillionnaire Newt Gingrich, ancien leader des républicains au Congrès, est très attendue. Entre le marteau douanier de Trump qui menace notre économie et les Suisses refoulés aux frontières américaines, les discussions s'annoncent épineuses.

A ces deux problématiques s'ajoute désormais une troisième: les problèmes de voisinage. Récemment, un e-mail de l'ambassade américaine a semé la panique parmi les riverains de l'ambassade. Ils craignent deux années de travaux bruyants et des changements radicaux dans leur quartier. Quelle serait l'ampleur des dégâts?

Des changements inadmissibles

Dans son mail, l'ambassade prévient: «En accord avec nos normes mondiales, nous devons construire un pavillon sur le terrain de la résidence, remplacer l'éclairage extérieur, ainsi que les éléments techniques de sécurité et améliorer la clôture». Le chantier sera lancé cette année et les travaux devraient commencer début 2026, poursuit le courriel. «La durée des travaux est estimée à 21 mois», conclut l'ambassade américaine.

L'annonce de cette nouvelle clôture et de ce nouvel éclairage extérieur suscite l'indignation des voisins, car ces travaux pourraient nuire à leur qualité de vie. La clôture actuelle est entourée de verdure et passe inaperçue et l'ambassade américaine n'a pas précisé les dimensions de la nouvelle. La durée des travaux, de près de deux ans, soulève également des questions. «Mes clients ont besoin de calme. Le bruit des travaux est dérangeant», déclare une thérapeute dont le cabinet se trouve à côté de l'ambassade américaine.

Une réponse immédiate

Nous avons appris qu'une riveraine a adressé un courriel bien corsé à l'ambassade des Etats-Unis. Les riverains que nous avons rencontrés souhaitent rester anonymes pour le moment, jusqu'à ce que la procédure commune soit coordonnée.

Même la plus grande superpuissance du monde doit se conformer aux lois suisses, et ces lois prévoient des possibilités d'opposition. La ville de Berne a réagi: «Un permis de construire est nécessaire pour les transformations des immeubles des ambassades. Le 6 février 2025, l'ambassade américaine a déposé chez nous une demande de permis de construire pour la Sulgeneckstrasse 19. La procédure est encore en suspens».

Dès que la demande sera publiée, les riverains auront 30 jours pour faire opposition. Le Département des affaires étrangères souligne que «les ambassades doivent respecter le droit local et donc les dispositions cantonales et communales». En attendant, l'ambassade américaine se dit prête à discuter: «Nous en sommes à la phase d'ébauche et sommes à l'écoute des avis de nos voisins sur ce projet».