Les associations économiques suisses expriment leur soulagement face à la réduction des droits de douane américains sur les produits suisses. Economiesuisse demande des négociations rapides pour un accord commercial contraignant avec Washington.

Les taxes sont levées, mais la Suisse ne crie pas victoire

ATS Agence télégraphique suisse

Les associations économiques suisses ont exprimé mercredi leur soulagement à l'annonce l'entrée en vigueur de droits de douane réduits pour les produits suisses aux USA, mais restent vigilantes. Economiesuisse a réclamé des négociations «rapides et résolues» avec Washington pour obtenir un accord commercial contraignant.

Les droits de douane fixés à 39% le 1er août dernier par le président américain Donald Trump menaçaient des entreprises dans leur existence, a souligné mercredi l'organisation faîtière Economiesuisse sur la plateforme X, après l'annonce de l'entrée en vigueur du nouveau taux de 15%, avec effet rétroactif au 14 novembre.

Cette baisse permettra de sauver de nombreux emplois en Suisse, a assuré l'organisation. Les entreprises suisses disposeront à nouveau des mêmes conditions que leurs concurrents l'UE/AELE ou même du Japon, a-t-elle souligné.

L'organisation espère que Berne obtiendra rapidement un accord commercial contraignant avec Washington, qui assurera la sécurité de planification à long terme, la protection des emplois et une position forte sur le marché américain. Pour cela, le Parlement et les cantons doivent apporter un «soutien constructif» au gouvernement, qui «ne doit plus se voir mettre de bâtons dans les roues», insiste Economiesuisse.

La Suisse «chanceuse»

Pour l'association de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux Swissmem, «la Suisse s'en sort mieux que d'autres pays qui ont signé avec les Etats-Unis une déclaration d'intention prévoyant un système d''empilement'». Dans le cas du Japon par exemple, les droits de douane supplémentaires américains s'ajoutent aux droits de douane existants, relève-t-elle.

En outre, les droits de douane supplémentaires forfaitaires sont supprimés pour les produits d'exportation suisses tels que les avions et certaines pièces aéronautiques. Swissmem estime qu'il faut désormais faire preuve d'unité sur le plan intérieur et continuer à travailler sur les conditions-cadres, car la volatilité et la situation économique difficile persistent.

Avec l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains, Swissmechanic voit également des opportunités pour l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux suisse. «La position concurrentielle des produits suisses de haute qualité pourrait même s'améliorer dans certains segments», estime l'organisation.

USP: attentes satisfaites

L'Union suisse des paysans (USP) constate quant à elle que ses attentes concernant l'attribution de contingents et ses exigences sur les normes de production ont été satisfaites. «Nous nous attendons à ce que cela reste ainsi», a déclaré la porte-parole de l'USP Sandra Helfenstein à Keystone-ATS.

L'USP avait trois attentes: pas de concessions pour les produits agricoles sensibles en dehors des contingents existants de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le maintien du système actuel d'attribution des contingents et le maintien des exigences relatives aux normes de production.

Sur ce dernier point, l'USP a demandé que, lorsque cela ne peut pas être garanti, une déclaration transparente soit faite à tous les niveaux de vente. Les exigences en matière de normes de production restent toutefois en vigueur pour le moment. Selon les déclarations du Conseil fédéral mercredi, les deux premières exigences sont satisfaites, conclut l'USP.