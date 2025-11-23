La Suisse a pu profiter de l'assouplissement des droits de douane américains dans plusieurs secteurs. Les avions de Pilatus, le café et les médicaments sont exemptés de droits de douane. Tout n'est donc pas aussi grave qu'on le craignait?

1/6 Donald Trump a annoncé plusieurs droits de douane élevés, mais il est toujours prêt à faire des exceptions. Photo: AFP

Patrik Berger , Martin Schmidt et Nicola Imfeld

La Suisse s'est faite humilier: avec ses 39%, le président américain Donald Trump a imposé à la Confédération des droits de douane particulièrement élevés pour un pays industrialisé. Heureusement, les droits de douane devraient bientôt être réduits à 15%, mais personne ne semble s'en réjouir. Pourtant, l'industrie suisse pourra profiter des failles dans l'accord tarifaire de Trump. Tout n'est donc pas si grave? Voici un aperçu des exceptions douanières.

1 Les avions

Le constructeur aéronautique suisse Pilatus a été l'un des grands perdants des droits de douane américains de 39%. L'exportation de leurs avions, si appréciés aux Etats-Unis, a même dû être suspendue. Mais maintenant, les livraisons reprennent, comme le confirment les usines aéronautiques à Blick. Selon l'association aéronautique américaine National Business Aviation Association (NBAA), les Etats-Unis ont assuré à la Corée du Sud et à la Suisse qu'ils reviendraient à un accord tarifaire datant de de 1979. A l'époque, plus de 30 Etats s'étaient engagés dans un commerce sans droits de douane dans la construction aéronautique civile. Cette réglementation avait été abrogée à cause des droits de douane punitifs de Trump, mais elle a été rétablie, a écrit la NBAA dans un communiqué. En d'autres termes: le droit de douane réciproque de 0% est de nouveau en vigueur, en tout cas pour la Corée du Sud et la Suisse.

2 Le café

Les droits de douane ont aussi été un coup dur pour le géant du café Nespresso et pour son siège à Vevey (VD). Ses capsules sont un succès commercial aux Etats-Unis. Le 13 novembre, le groupe a finalement pu pousser un soupir de soulagement. Avec la hausse de l'inflation, le président américain a levé les droits de douane sur certains produits alimentaires, comme les bananes, le thé, les tomates, le cacao ou la viande de bœuf et le café. Cette levée des droits de douane est importante pour la Suisse. En effet, la Confédération est leader mondial du commerce de café et de l'exportation de grains de café torréfiés, selon le «Tages-Anzeiger».

3 L'or

Depuis que Trump a imposé de forts droits de douane punitifs à ses partenaires commerciaux, l'or est devenu la pomme de la discorde. La Suisse est le plus grand transformateur au monde du métal précieux. Une fois livré en Suisse, l'or est fondu dans les raffineries, coulé et les lingots sont ensuite envoyés en grand nombre outre-Atlantique où ils contribuent largement au déficit de la balance commerciale des Etats-Unis par rapport à celle de la Suisse.

Des voix se sont donc levées en Suisse pour demander l'arrêt des exportations d'or vers les Etats-Unis. Le patron de Swatch, Nick Hayek, a même exigé que la Suisse impose un droit de douane de 39% sur les lingots d'or exportés vers les Etats-Unis. Selon lui, puisque Trump veut de l'or, il serait peut-être prêt à le négocier. Malgré tous ces débats, le métal précieux a jusqu'à présent été épargné par les droits de douane.

Toutefois, en échange de l'accord, la Suisse devra transformer plus d'or aux Etats-Unis, selon le représentant américain au commerce Jamieson Greer. Mais les transformateurs d'or suisses accepteront-ils seulement ces termes? Selon Christoph Wild, président de l'Association suisse des métaux précieux (ASMP), l'industrie est ouverte aux propositions créatives pour réduire le déficit commercial. «Nous devons toutefois réfléchir très attentivement à ce qui est économiquement judicieux», a-t-il néanmoins précisé.

4 La pharma

Autre point épineux dans l'accord douanier: l'industrie pharmaceutique. En effet, le président américain veut baisser les prix des médicaments aux Etats-Unis, c'est pourquoi il a exercé une grosse pression sur les groupes pharmaceutiques et mencaé des droits de douane de 100% au 1er octobre. «Nous allons imposer des droits de douane de 100% sur tous les médicaments de marque ou brevetés», avait écrit Trump sur son réseau Truth Social. Seules les entreprises qui délocalisent leur production aux Etats-Unis seront épargnées, en échange de la construction d'un site de production pour médicaments aux Etats-Unis.

Les deux grands acteurs suisses Roche et Novartis ont bien compris le message. Ils investissent massivement aux Etats-Unis et cette semaine, Novartis a annoncé la création d'un centre de production de médicaments en Caroline du Nord pour créer 700 nouveaux emplois. Le CEO de Novartis Vas Narasimhan veut produire tous les médicaments destinés aux clients américains en Amérique et a annoncé des investissements de 50 milliards de dollars. Roche aussi veut investir 50 milliards de dollars aux Etats-Unis, de quoi faire très plaisir à Donald Trump:, qui a donc exclu les médicaments de ses futurs droits de douane sur les produits suisses.