1/4 Le fabricant d'outils Hilti rafle à nouveau la mise auprès des entreprises de plus de 250 employés. Photo: PD

Martin Schmidt

Il n'est jamais bon d'avoir des employés insatisfaits dans son entreprise: ils sont moins productifs, répandent une mauvaise ambiance et sont plus susceptibles d'envisager de partir. En cas de départ, les employeurs sont obligés devraient chercher un remplaçant et le former.

Les entreprises ne peuvent donc pas se permettre de délaisser la satisfaction de leurs employés. Le nouveau classement de Great Place to Work montre où les Suisses aiment particulièrement travailler.

La société de conseil a récompensé jeudi soir les entreprises gagnantes. Pour établir son classement, elle a interrogé plus de 64'000 employés dans 280 organisations en Suisse et au Liechtenstein. Les entreprises doivent s'inscrire pour participer et l'analyse de la satisfaction du personnel est payante. En contrepartie, elles reçoivent un feedback complet de leurs collaborateurs. Un constat se révèle particulièrement important: les employés veulent pouvoir être fiers de leur employeur et de leur travail.

L'importance de la sécurité émotionnelle

Les employés accordent de plus en plus d'importance à la sécurité émotionnelle. Cela implique de pouvoir discuter ouvertement des problèmes, des erreurs et des idées sur le lieu de travail, sans devoir s'attendre immédiatement à des critiques.

«Il est important pour les collaborateurs de se sentir respectés et liés émotionnellement», explique Michael Hermann, copropriétaire de Great Place to Work. Selon lui, les cadres sont appelés à créer activement un tel environnement. «Ils doivent donner l'exemple des valeurs souhaitées», poursuit-il.

Cette année, 75 entreprises réparties en cinq catégories de taille peuvent désormais se targuer de la distinction «Best Workplaces Schweiz 2025». Parmi les grandes entreprises de plus de 250 employés, c'est le fournisseur du bâtiment Hilti (Schweiz) AG, dont le siège mondial se trouve à Schaan, au Liechtenstein, qui remporte le prix pour la deuxième fois consécutive.

C'est la sixième fois que le fabricant d'outils monte sur le podium. L'entreprise de technologie pharmaceutique Stryker Switzerland et l'entreprise de logistique DHL Express Switzerland suivent sur le podium.

Une grande satisfaction malgré un faible salaire?

Dans la catégorie des moyennes entreprises, ayant entre 100 à 249 employés, c'est à nouveau la filiale suisse du groupe hôtelier Hilton qui arrive en tête. Pour les entreprises de 50 à 99 employés, c'est Orange Business Digital Switzerland qui remporte la première place.

Les entreprises récompensées sont issues de diverses branches d'activité, on y trouve également des entreprises ayant des marges bénéficiaires plus faibles. «Même les entreprises avec des salaires plus bas peuvent faire beaucoup pour une grande satisfaction de leur personnel. Par exemple, en étant équitables et engagées», explique Michael Hermann.

En d'autres termes: les employés reçoivent une juste part pour leur engagement et la structure des salaires dans l'entreprise est équitable. Il est aussi important pour les employés qu'ils considèrent leurs tâches comme intéressantes et utiles.

Dans la catégorie des 20 à 49 employés, c'est Steinmann & Partner GmbH qui arrive en tête. Elle propose des services aux administrations publiques. Dans la catégorie des entreprises de 10 à 19 employés, c'est Deciphera Pharmaceuticals qui gagne. L'entreprise s'est spécialisée dans le développement de thérapies ciblées pour le traitement du cancer.