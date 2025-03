Le rêve de nombreux Suisses Voici les métiers les plus favorables à une retraite anticipée

Chez les employeurs publics comme la Confédération, les CFF ou encore la Poste, les retraites anticipées sont plus fréquentes que dans le secteur privé. A la Caisse de pensions de la Confédération, plus de 50% des hommes et 40% des femmes partent en préretraite.