1/7 Les déclarations d'impôts arrivent dans la boîte aux lettres et doivent être remplies avant la fin du mois de mars. Photo: Keystone

Martin Schmidt

Le moment fatidique est venu: les déclarations d'impôts ont été envoyées dans les différents foyers de Suisse. Et attention: une simple erreur au moment de remplir ce document pourra vous couter très cher. L'oubli d'une déduction importante pourra ainsi vous faire perdre des centaines, voire des milliers de francs.

Mais pas de panique, Blick, avec l'aide d'un expert, est là pour vous rappeler les déductions à n'oublier sous aucun prétexte. Ces conseils vous seront particulièrement utiles cette année, de nombreuses déductions ayant été augmentées en raison de l'augmentation de la charge fiscale. Alors, c'est parti!

Justificatifs

Les relevés de compte bancaires sont généralement envoyés en début d'année. Ils peuvent également être téléchargés sur votre portail e-banking. Mais la donne est différente pour la facture de votre dentiste ou pour les quittances diverses liées la rénovation de votre cuisine: «Il faut absolument rassembler tous les justificatifs importants dans un dossier fiscal tout au long de l'année, afin de ne pas avoir à courir plus tard après les documents», explique Oliver Wälti, expert fiscal chez VZ Vermögenszentrum. Alors soyez rigoureux, sinon vous risquez de ne pas pouvoir justifier certaines dépenses et donc de ne pas toucher certaines déductions.

Pour les familles

Pour chaque enfant mineur ou en formation, vous pouvez déduire 6700 francs au titre de l'impôt fédéral direct. Au niveau des impôts communaux et cantonaux, les déductions pour enfants sont généralement plus élevées. Dans de nombreux cantons, elles augmentent nettement pour les enfants en formation ou en séjour d'études permanent à l'étranger. Le cas le plus extrême est celui de Zoug, où 24'500 francs peuvent être déduits pour les enfants en formation à partir de 16 ans.

Garde d'enfants

Voilà qui devrait réjouir les ménages qui gagnent deux salaires: pour l'impôt fédéral direct, les déductions pour la garde des enfants par des tiers ont nettement augmenté l'année dernière. Elles s'élèvent désormais à 25'500 francs maximum par enfant. «Pour l'année fiscale 2024, les parents peuvent faire valoir des frais de garde par enfant d'un montant comparable dans de nombreux cantons», explique Oliver Wälti. Certains cantons, comme le Valais, prévoient également une déduction pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants, s'ils ne font pas valoir les frais d'une garde par un tiers.

Personnes à double revenu

Au niveau fédéral, les couples dont les deux membres travaillent peuvent déduire entre 8500 et 13'900 francs du revenu le moins élevé lié à une activité professionnelle. «Il y a de grandes différences au niveau des impôts cantonaux et communaux», prévient toutefois Oliver Wälti. Dans de nombreux cantons, la déduction pour le deuxième revenu n'est que de 500 à 100 francs.

Déduction pour pendulaires

Si vous vous rendez au travail en train, en bus ou en tram, vous pouvez déduire les frais réels de votre abonnement. Les automobilistes sont clairement désavantagés: dans ce cas, vous ne pouvez déclarer les frais de déplacement que sous certaines conditions. Par exemple, si votre lieu de résidence est mal desservi par les transports publics, si vous avez besoin de votre voiture privée pendant les heures de travail ou si le trajet en transports publics est beaucoup plus long.

Dans de nombreux cantons, ces déductions s'appliquent à compter d'une heure de trajet supplémentaire par jour. En voiture, le décompte se fait au kilomètre. Pour l'impôt fédéral direct, les déductions sont plafonnées à 3200 francs. Dans les cantons, les limites sont plus élevées. Dans le canton de Fribourg, elles dépassent 10'000 francs. Les personnes qui se rendent au travail à vélo peuvent quant à elles déduire un montant forfaitaire de 700 francs.

Pour les propriétaires d'un logement

Si vous êtes propriétaire d'un logement, vous devez payer un impôt sur la valeur locative. En revanche, vous pouvez déduire les frais d'entretien et de rénovation. Les investissements entraînant une plus-value ne sont pas concernés. En revanche, vous pouvez déduire les investissements dans les mesures d'économie d'énergie. Si la somme allouée à cet effet dépasse la somme du revenu imposable de l'année de réalisation, les coûts peuvent être déduits au cours des deux périodes fiscales suivantes.

Vous pouvez également faire valoir des intérêts débiteurs. Pour les logements en propriété, vous pouvez choisir entre une déduction forfaitaire ou les frais effectifs. Et pour les propriétés par étage, le fonds de rénovation est lui aussi déductible. «L'assurance du bâtiment peut également être déduite», rappelle Oliver Wälti.

Assurances

Vous pouvez faire valoir les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire par le biais de la déduction forfaitaire générale, les primes d'assurance-accidents, d'assurance-vie ou d'assurance-retraite sont également concernées. Pour les personnes seules qui travaillent et qui sont affiliées à une caisse de pension ou qui cotisent au pilier 3a, le forfait d'assurance au niveau fédéral s'élève à 1800 francs, pour les personnes mariées, c'est le double. Pour les impôts communaux et cantonaux, il est possible de déduire entre 1700 francs et 5400 francs au maximum selon le canton de résidence. Pour chaque enfant, le forfait d'assurance augmente.

Maladie ou accident

Les frais de maladie supportés par l'assuré lui-même peuvent également être déduits. «En font partie par exemple la quote-part de la caisse maladie, les appareils auditifs, les visites chez le dentiste ou l'opticien», explique Oliver Wälti. «Il est donc très important de conserver les justificatifs.» Dans la plupart des cantons, les frais sont déductibles dès que les factures payées par le contribuable dépassent 5% du revenu net. Le seuil est nettement plus bas dans des cantons comme le Valais ou Genève.

Formation et perfectionnement

Si vous suivez une formation ou une formation continue directement liée à votre profession ou à un futur emploi, vous pouvez la déduire de vos impôts. Vous ne pouvez faire valoir que les frais que vous assumez vous-même. Vous devez généralement justifier les déductions plus importantes. Au niveau fédéral, ta déduction maximale s'élève désormais à 12'900 francs. Dans la plupart des cantons, le montant maximal se situe entre 12'000 et 13'000 francs. Le canton le plus généreux est celui de Bâle-Ville, où elle peut atteindre 18'900 francs.

Parents séparés

Le principe est le suivant: si vous vivez séparé et que vous partagez l'autorité parentale, les deux parents peuvent chacun demander la moitié de la déduction pour enfants, à condition qu'aucune pension alimentaire ne soit versée. Dès que l'un des parents verse une pension alimentaire, il peut la déduire. Cela inclut les frais de dentiste ou les cours de musique. L'autre parent doit payer des impôts sur les pensions alimentaires, mais il peut indiquer la totalité de la déduction forfaitaire pour enfants. Pour les enfants majeurs, il n'est par contre plus possible de déduire les pensions alimentaires, mais l'enfant ne doit pas non plus payer d'impôts.

Repas pris à l'extérieur

Si vous travaillez toute la journée, vous pouvez généralement déduire de vos impôts les repas pris à l'extérieur. C'est le cas si votre lieu de travail est suffisamment éloigné de votre domicile ou si la courte pause de midi ne vous permet pas de prendre vos repas à la maison. La déduction maximale est de 3200 francs pour un emploi à temps plein. Si vous vous restaurez dans une cantine proposant des repas à prix réduit, vous ne pouvez déduire que la moitié de cette somme.

Prévoyance vieillesse

Les employés peuvent déduire les versements dans le pilier 3a jusqu'à un montant maximal de 7056 francs. Vous pouvez également déduire de vos impôts les rachats volontaires dans votre caisse de pension. «La question de savoir si cela vaut la peine dépend de chaque cas individuel et de la solution de caisse de pension», explique Oliver Wälti. Mais lorsque le revenu est plus élevé et que le taux d'imposition marginal augmente, un rachat volontaire dans votre caisse de pension devient de plus en plus intéressant. Pour 2025, le montant maximal est fixé à 7258 francs.

Rente

Pour les retraités, les déductions liées à l'activité professionnelle disparaissent. Les versements dans le troisième pilier ne sont plus possibles non plus. Les retraités ont tout intérêt à vérifier s'ils retirent leur prévoyance sous forme de rente ou de capital. «Actuellement, on économise encore de l'argent lors d'un retrait grâce à un taux d'imposition réduit», explique Oliver Wälti. Mais on ne sait pas combien de temps cela va durer: le Conseil fédéral souhaite augmenter les impôts sur les retraits du capital au niveau fédéral. Les frais de soins pour les maisons de retraite et les maisons de soins peuvent également être déduits.

Logements en location

Si vous louez un appartement, vous pouvez également déduire les dépenses d'entretien, les primes d'assurance ou les frais administratifs. Vous pouvez déclarer les frais d'entretien et d'administration de manière forfaitaire ou effective. «Dans la plupart des cantons, le forfait s'élève à 10% du loyer net pour les biens immobiliers de moins de 10 ans. Ensuite, le forfait passe à 20%», explique Oliver Wälti. «Les coûts qui ont déjà été répercutés sur le locataire par le biais des charges ne peuvent évidemment plus être déduits», ajoute-t-il.

Titres

Les revenus tels que les intérêts et les dividendes sont imposables. En revanche, l'impôt anticipé inclus dans les placements et les titres suisses vous sera remboursé. En outre, vous pouvez déduire les frais de gestion des portefeuilles gérés par des tiers.