DE
FR

Plus de 176'000 signatures
Une pétition pour offrir 8 semaines de vacances aux apprentis

Les apprentis de divers secteurs demandent des vacances supplémentaires pour corriger une inégalité de traitement avec les étudiants.
Publié: il y a 29 minutes
Partager
Écouter
La pétition veut corriger une inégalité de traitement entre apprentis et étudiants. (Image d'illustration)
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les apprentis doivent avoir droit à huit semaines de vacances par année. Une pétition en ce sens, munie de plus de 176'000 signatures, a été déposée jeudi à la Chancellerie fédérale à Berne. Elle entend valoriser l'apprentissage et soulager les jeunes.

La lettre ouverte a été lancée il y a deux mois par des apprentis de différents secteurs et professions. Elle veut corriger une inégalité de traitement «flagrante»: les apprentis n'ont droit qu'à cinq semaines de vacances, contre treize généralement pour les étudiants, indique l'Alliance «8 semaines de vacances pendant l'apprentissage» dans un communiqué.

Surcharge des jeunes

Le texte dénonce aussi la surcharge de travail des apprentis. Selon plusieurs enquêtes, deux tiers d'entre eux souffrent de troubles psychiques et une personne sur quatre abandonne son apprentissage. En cause principalement, des horaires trop longs, des vacances insuffisantes et un manque de soutien.

A lire aussi
«On n'ose pas négocier nos salaires»: le cri d'alerte de ce jeune ingénieur
Le tabou de la rémunération
Négociations salariales: «Les apprentis devraient être conscients de leurs droits»
La recherche d'apprentissage stresse votre ado? Cet expert livre ses secrets
Une période difficile à braver
La recherche d'apprentissage stresse votre ado? Cet expert va vous aider

«Avec huit semaines de vacances, nous réduisons la charge sans diminuer les exigences. Nous investissons au contraire dans la qualité, la sécurité et l'avenir de nos professionnels», a déclaré Vincent, planificateur-électricien fraîchement diplômé, cité dans le communiqué.

Selon l'Alliance, l'augmentation du nombre de vacances améliorera la qualité de la formation des apprentis. «Si bien qu'au final, tout le monde en sortira gagnant: apprentis, entreprises et société en général», écrit-elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus