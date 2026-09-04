Est-ce bientôt la fin de l'argent liquide dans les transports publics? Selon des documents internes, Alliance Swisspass prévoit la suppression des pièces et des billets papier en faveur du numérique. Des projets que l'organisation professionnelle dément.

Alliance Swisspass pourrait en finir avec le papier et le cash dans les transports publics

Alliance Swisspass pourrait en finir avec le papier et le cash dans les transports publics

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Alliance Swisspass prévoit de numériser les titres de transport en Suisse d’ici fin 2029, selon des documents internes révélés en juillet 2026. Des tests commenceront en 2027 à Bâle et en Suisse centrale avec des automates supprimant les paiements en espèces.

L’Alliance Swisspass dément vouloir supprimer totalement les billets physiques et les paiements en espèces, affirmant que des solutions resteront disponibles pour tous, notamment pour ceux sans smartphone.

En Suisse, l’attachement à l'argent liquide reste fort malgré une utilisation en baisse: des projets de suppression des paiements en espèces, comme à Ilanz ou chez CarPostal, ont déjà suscité des controverses et des mobilisations.

Bernadette Hogg

Les transports publics suisses se dirigent vers un nouveau cap: Alliance Swisspass veut laisser tomber le format physique pour le numérique. D’ici fin 2029, les pièces, les billets de banque et le papier devraient avoir complètement disparu des trains, bus et tramways suisses. C’est ce que rapporte le magazine «K-Tipp», qui s’appuie sur des procès-verbaux internes datant de juillet 2026.

Les premières mesures devraient entrer en vigueur dès l'année prochaine, à Bâle et en Suisse centrale. Et à partir de 2027, les distributeurs de billets de ces régions seront remplacés par 400 appareils, rapporte le magazine. Les nouvelles machines n’imprimeront plus de tickets papier, mais chargeront directement les titres de transport sur le Swisspass ou sur une carte prépayée rechargeable.

Mais le plus gros changement concerne le mode de paiement: il ne sera désormais plus possible d’acheter son billet en espèces dans les nouveaux automates. Selon «K-Tipp», qui se réfère au procès-verbal, les billets physiques seront même vendus plus cher.

L'Alliance Swisspass dément

Interrogée par Blick, Alliance Swisspass dément tout projet visant à supprimer les espèces et billets physiques. «Le secteur des transports publics n’a pris aucune décision imposant l’introduction de certains distributeurs dans toute la Suisse d’ici deux à trois ans», affirme à Blick le porte-parole de l'organisation, Philipp Bosshard.

«Aucune décision n'a été prise concernant une augmentation des prix des billets non numériques», poursuit le porte-parole. Cette décision s'inscrirait dans «l’orientation stratégique visant à établir une norme commune pour le futur service de base des transports publics». Cette «norme» est actuellement en cours d’élaboration. «Une fois adoptée, les entreprises de transport et les communautés tarifaires mettront en œuvre les résultats.»

Une garantie pour ceux sans smartphone

Selon l’organisation des transports publics, la crainte de voir les paiements exclusivement numérisés à l’avenir est infondée. Philipp Bosshard assure qu'il est dans l'intérêt de l'Alliance que chacun puisse «utiliser les transports publics facilement». Il rappelle que des solutions existent déjà pour les personnes qui ne disposent pas d’un smartphone ou qui souhaitent payer en espèces. L’association professionnelle est par ailleurs tenue de respecter ses obligations légales.

Le démenti d’Alliance SwissPass n'a rien de surprenant. Le document interne, daté de juillet, n’aurait manifestement jamais dû être rendu public. Sa divulgation place désormais l’association professionnelle dans une position délicate qui l'oblige à s'expliquer. L’organisation semble d’ailleurs pleinement consciente de la sensibilité du sujet. Selon «K-Tipp», le procès-verbal recommande d'«impliquer dès le début les commissions politiques et les groupes d’intérêt».

Les Suisses attachés à l'argent

Le tollé au sein de la population risque d’être important. Les Suisses restent en effet attachés à l’argent liquide, même s’ils y ont de moins en moins recours au quotidien. Les projets visant à en limiter ou supprimer l'usage suscitent régulièrement de vives réactions, comme l’ont montré plusieurs cas ces dernières années.

A Ilanz, dans le canton des Grisons, un projet visant à supprimer les paiements en espèces dans les parkings a provoqué une telle levée de boucliers que le président de la commune a fini par démissionner. La suppression du paiement en liquide chez CarPostal, également dans les Grisons, a elle aussi suscité une forte opposition: des milliers de personnes ont signé une pétition pour exiger la possibilité de continuer à acheter leur billet en liquide, directement auprès du chauffeur.