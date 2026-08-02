DE
FR

Transporté à l'hôpital par la Rega
Une fillette de 3 ans a été réanimée après un accident de baignade à Kreuzlingen (TG)

Dimanche matin, une enfant a été réanimée à la suite d'un accident de baignade à Kreuzlingen (TG). La Rega a transporté la fillette à l'hôpital par hélicoptère pour qu'elle y subisse des examens complémentaires.
Publié: 18:08 heures
La fillette a été transportée à l'hôpital par hélicoptère. (Photo d'illustration)
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une fillette de trois ans a été réanimée dimanche après un accident de baignade survenu dans une piscine à Kreuzlingen (TG). L’enfant a été retrouvée dans l’eau en fin de matinée.

Une personne disposant de compétences médicales ainsi qu’un maître-nageur ont immédiatement prodigué les premiers secours et entrepris une réanimation, qui a permis de la sauver.

La fillette a ensuite été prise en charge par la Rega, la Garde aérienne suisse de sauvetage, qui l’a transportée à l’hôpital pour des examens complémentaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus