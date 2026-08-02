ATS Agence télégraphique suisse
Une fillette de trois ans a été réanimée dimanche après un accident de baignade survenu dans une piscine à Kreuzlingen (TG). L’enfant a été retrouvée dans l’eau en fin de matinée.
Une personne disposant de compétences médicales ainsi qu’un maître-nageur ont immédiatement prodigué les premiers secours et entrepris une réanimation, qui a permis de la sauver.
La fillette a ensuite été prise en charge par la Rega, la Garde aérienne suisse de sauvetage, qui l’a transportée à l’hôpital pour des examens complémentaires.
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