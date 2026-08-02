Dimanche matin, une enfant a été réanimée à la suite d'un accident de baignade à Kreuzlingen (TG). La Rega a transporté la fillette à l'hôpital par hélicoptère pour qu'elle y subisse des examens complémentaires.

Une fillette de 3 ans a été réanimée après un accident de baignade à Kreuzlingen (TG)

Une fillette de 3 ans a été réanimée après un accident de baignade à Kreuzlingen (TG)

Transporté à l'hôpital par la Rega

ATS Agence télégraphique suisse

Une fillette de trois ans a été réanimée dimanche après un accident de baignade survenu dans une piscine à Kreuzlingen (TG). L’enfant a été retrouvée dans l’eau en fin de matinée.

Une personne disposant de compétences médicales ainsi qu’un maître-nageur ont immédiatement prodigué les premiers secours et entrepris une réanimation, qui a permis de la sauver.

La fillette a ensuite été prise en charge par la Rega, la Garde aérienne suisse de sauvetage, qui l’a transportée à l’hôpital pour des examens complémentaires.