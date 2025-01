Genève Aéroport retrouve la fréquentation d'avant-Covid

Le tarmac de Cointrin a vu passer 17,8 millions de passagers en 2024, soit seulement 0,7% de moins qu'en 2019 (archives). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Genève Aéroport laisse les années Covid dans le rétroviseur. En 2024, Cointrin a pratiquement retrouvé le niveau de passagers de 2019 et devrait même le dépasser en 2025. Le nombre de vols a toutefois diminué par rapport à la période d'avant la pandémie. En 2024, Genève Aéroport a accueilli 17,8 millions de passagers, un chiffre en progression de 8,0% par rapport 2023, indique jeudi un communiqué. Le nombre total d'atterrissages et de décollages a atteint 179'106 mouvements, soit 3,6% de plus que l'année précédente.

L'an dernier, la hausse du nombre de passagers a été nettement supérieure à celle du nombre de mouvements, en raison d'une utilisation d'avions plus grands et un taux de remplissage en hausse. Genève Aéroport a également adopté une politique financière incitant les compagnies aériennes à augmenter le taux d'occupation par avion.

146 destinations en 2024

Par rapport à 2019, le nombre de passagers est inférieur de 0,7% et le nombre de mouvements d'avions en recul de 3,7%. Lors de cette année avant Covid, Cointrin avait enregistré 17,9 millions de passagers et 186'043 mouvements. Pour 2025, l'aéroport confirme ses prévisions, où le niveau global de trafic passagers devrait dépasser celui de 2019.

Par ailleurs, la desserte de Genève Aéroport, qui comptait 148 destinations en 2023, reste stable avec 146 destinations en 2024. L'année 2024 marque également une forte reprise du fret aérien. Genève Aéroport a traité l'an dernier 90'705 tonnes de marchandises, contre 63'951 tonnes en 2023, soit une progression de 41,8%. La croissance du commerce en ligne a notamment contribué à ce résultat.