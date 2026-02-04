Selon un rapport, les taxes pour les automobilistes sont illégales dans certains cantons. La Confédération y indique que les recettes y sont parfois plus élevées que les coûts.

Tobias Bruggmann

Avec une voiture, impossible d'y échapper: les frais du permis de conduire et de contrôle du véhicule coûtent cher, trop cher. Un rapport de l'Administration fédérale des finances révèle des incohérences dans ces frais. Grâce à un indice en particulier, il est possible de mesurer le rapport entre les coûts et les recettes. En d'autres termes, lorsque la valeur de cet indice est de 100, les coûts équivalent exactement aux recettes. Mais dans de nombreux cantons, l'indice est largement supérieur à cette valeur.

«C'est dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures (164%), du Tessin (156%) et de Genève (147%) que la valeur est la plus élevée», détaille le rapport. Même si la limite de 100% n'est pas une valeur de référence absolue, «les valeurs de certains cantons peuvent indiquer une possible disproportion entre les taxes et les coûts comptabilisés».

Des indemnités oubliées

Blick s'est renseigné auprès des cantons en question: gagnent-ils de l'argent avec ces taxes? Non, nous répond le canton Appenzell Rhodes-Intérieures. «Le service des automobiles gère les véhicules de location des cinq plus grandes sociétés de location de voitures suisses.» En contrepartie, elles reçoivent une indemnité ajoutée aux recettes, soit plus de 900'000 francs en 2023. «Sans l'indemnité de frais, l'indice de financement des taxes est inférieur à 100%.» Une comparaison directe ne serait pas représentative à cause des véhicules de location.

Le Tessin aussi dit ne pas gagner d'argent grâce à ces taxes. Les ventes aux enchères de plaques d'immatriculation rapporteraient chaque année plusieurs centaines de milliers de francs. Parallèlement, certaines dépenses – comme l'informatique ou la rénovation de bâtiments – ne seraient pas imputées à l'office, mais à d'autres départements. «C'est pourquoi il serait faux de conclure que nous percevons beaucoup plus que les coûts réels. Si l'on analyse les taxes pour les différentes prestations au Tessin, on constate qu'elles correspondent à celles de plusieurs autres cantons.»

Genève aurait baissé certains tarifs

De son côté, le canton de Genève explique que l'indice doit être interprété avec prudence. «L'étendue des services peut varier considérablement et certains coûts ne sont parfois pas entièrement pris en compte. Parallèlement, le canton a baissé les tarifs de certains services en début d'année, notamment pour les immatriculations et le permis de conduire.»

Cela serait dû à une analyse comptable qui aurait effectivement montré des excédents pour certains services et des déficits pour d'autres. En Thurgovie également, les taxes ont déjà été adaptées. «Depuis, un plafond de couverture des coûts de 110% maximum est appliqué.»

Poser une limite à 80%

En 2022, le surveillant des prix Stefan Meierhans a vu une marge de manœuvre lors d'une comparaison des taxes et a appelé à la modération. Maintenant, il déclare sur demande: «De mon point de vue, 80% au maximum des coûts des services des automobiles peuvent être mis directement à la charge des automobilistes.» Et ce, parce qu'une partie des coûts doit être financée par les impôts, la sécurité routière étant un intérêt public.

Certes, il pourrait arriver à court terme que les taxes soient nettement supérieures aux coûts réels, mais cela devrait être corrigé. Les personnes concernées pourraient faire appel, exiger la transparence ou utiliser les canaux politiques. Ce n'est pas uniquement à cause des taxes que les coûts pour les automobilistes font régulièrement l'objet de critiques.

Dans une prise de position, l'association sectorielle Autoschweiz critique les taxes élevées. «Plus de 12,7 milliards de francs sont versés chaque année par les automobilistes à l'Etat. Mais seuls 8,8 milliards de francs sont effectivement réinjectés dans le trafic routier», peut-on y lire.