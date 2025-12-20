De nombreuses personnes sont déjà en vacances d'hiver. Et plusieurs d'entres elles ont décidé de passer les fêtes de fin d'année en famille, se dirigeant vers le sud. Mais ceux qui ont emprunté la route devront s'armer de patience...
Comme l'a signalé le TCS (Touring Club Suisse) ce samedi, les embouteillages ont déjà commencé. Entre Amsteg et Göschenen, en direction du Gothard, la circulation est bloquée sur 5 kilomètres. Des retards allant jusqu'à 50 minutes sont à prévoir.
