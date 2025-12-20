DE
FR

Environ 1h de retard
Plus de 5km de bouchons près du Gothard

Le TCS signale des embouteillages importants près du Gothard. Entre Amsteg et Göschenen, un bouchon de 5 km s'est formé, causant des retards jusqu'à 50 minutes.
Publié: il y a 36 minutes
Les bouchons ont déjà commence près de l'axe du Gothard.

De nombreuses personnes sont déjà en vacances d'hiver. Et plusieurs d'entres elles ont décidé de passer les fêtes de fin d'année en famille, se dirigeant vers le sud. Mais ceux qui ont emprunté la route devront s'armer de patience...

Comme l'a signalé le TCS (Touring Club Suisse) ce samedi, les embouteillages ont déjà commencé. Entre Amsteg et Göschenen, en direction du Gothard, la circulation est bloquée sur 5 kilomètres. Des retards allant jusqu'à 50 minutes sont à prévoir.

