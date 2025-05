Une enseignante a été hospitalisée lundi après un incendie survenu dans un bâtiment d'école primaire à Schiers, dans le canton des Grisons. Les élèves ont dû être évacués et les cours ont été annulés.

Le personnel de l'école été soutenu par les pompiers et des secouristes. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie a éclaté lundi dans une école primaire à Schiers (GR), entraînant l’hospitalisation d’une enseignante. Tous les élèves ont été évacués et les cours ont été interrompus. Le feu a pris au 2e étage dans un bac contenant des jouets et des livres, indique la police grisonne mardi. Une enquête est en cours pour établir les causes de l'incendie.

Dans un premier temps, une enseignante a senti l'odeur de fumée sortant d'une salle vide, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police grisonne. Elle est allée vérifier avant de faire venir le concierge et un employé de la commune pour éteindre les flammes.

Les trois personnes ont finalement été soutenues par les pompiers, puis prises en charge par des secouristes qui ont décidé d'hospitaliser l'enseignante pour un contrôle plus poussé. Aucun élève n'a été blessé. Leurs cours ont été suspendus.