La Suisse classée parmi les destinations à risque par Londres

Solène Monney Journaliste Blick

Début janvier, les autorités britanniques ont renforcé leurs recommandations pour les voyageurs se rendant en Suisse. La Confédération figure désormais parmi les destinations européennes appelant à une vigilance accrue, aux côtés notamment de l’Italie, de l’Allemagne, du Portugal et de la Croatie, selon «Travel and Tour World», repris par le «24 heures».

Genève dans le viseur

Cette mise en garde est liée à une augmentation des petits vols dans les grandes villes suisses. Les autorités britanniques évoquent un risque élevé de pickpockets, en particulier à l’aéroport de Genève et dans les trains desservant la région lémanique.

Le ministère mentionne aussi une menace terroriste internationale jugée plus élevée, tout en soulignant qu’aucun incident récent n’a été signalé en Suisse. L’actualisation s’inscrit par ailleurs dans le cadre des nouvelles règles d’entrée dans l’espace Schengen depuis le Brexit, avec des contrôles renforcés des autorisations de voyage électroniques (ETA), désormais aussi exigées pour les Suisses se rendant au Royaume-Uni.