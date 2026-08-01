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Un homme grièvement blessé
Deux hommes trouvent la mort dans un accident de moto à Pfyn (TG)

Une collision mortelle entre un motard et des piétons a coûté la vie à deux hommes à Pfyn (TG) dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Un blessé grave a été hospitalisé.
Publié: il y a 27 minutes
La police scientifique a été sollicitée pour déterminer les causes de l'accident.
Photo: BRK-News
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de vendredi à samedi, à Pfyn dans le canton de Thurgovie, deux hommes ont trouvé la mort lors d'une collision entre un motard et un groupe de piétons. Un autre homme, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital par la Rega.

L'accident s'est produit vers 1h30 sur une route principale, a indiqué la police cantonale de Thurgovie. Le motard, âgé de 27 ans, est entré en collision avec les piétons, qui marchaient dans la même direction, venant de Müllheim et se dirigeant vers Pfyn.

Les victimes sont le motard suisse ainsi qu'un piéton polonais âgé de 31 ans. Un autre Polonais de 38 ans, grièvement blessé, a été hospitalisé par la Rega après avoir reçu les premiers soins. Le service de police scientifique a été sollicité pour déterminer les causes de l’accident.

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