La troupe de théâtre Mummenschanz part en tournée d'adieu

Les Mummenschanz lancent leur tournée d'adieu «Adieu!» le 3 décembre à Zurich. Après 55 ans de théâtre visuel, la compagnie suisse se produira en Suisse romande dès janvier 2027.

Les Mummenschanz vont entamer leur tournée d'adieu. Après 55 ans de théâtre visuel né en Suisse et célébré dans le monde entier, la compagnie tirera sa révérence en 2027. La tournée, baptisée «Adieu!», débutera le 3 décembre à Zurich et se poursuivra jusqu’à la fin 2027, indique jeudi l'organisateur Opus One dans un communiqué.

En Suisse romande, elle sera présentée les 15 et 16 janvier au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice (VS), du 16 au 18 avril au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et du 19 au 21 novembre au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) de Genève.