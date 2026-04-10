ATS Agence télégraphique suisse
Un Suisse de 64 ans a été gravement blessé lundi après une chute de plusieurs mètres à Bellinzone (TI), a indiqué vendredi la police cantonale tessinoise. Il a été transporté à l'hôpital.
Selon les premiers éléments de l'enquête, et pour des raisons encore indéterminées, l'homme qui réside dans la région, a fait une chute de plusieurs mètres. L'accident s'est produit peu avant 15h à Pianezzo, au sud de Bellinzone.
Les policiers et les secouristes de la Croix Verte de Bellinzone sont intervenus sur les lieux. Après avoir reçu les premiers soins sur place, l'homme a été transporté à l'hôpital.
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