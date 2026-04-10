Un homme de 64 ans a été grièvement blessé lundi après une chute de plusieurs mètres à Pianezzo, près de Bellinzone (TI). Secouru sur place, il a été transporté à l'hôpital.

Un homme se blesse grièvement en chutant de plusieurs mètres

Un homme se blesse grièvement en chutant de plusieurs mètres

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 64 ans a été gravement blessé lundi après une chute de plusieurs mètres à Bellinzone (TI), a indiqué vendredi la police cantonale tessinoise. Il a été transporté à l'hôpital.

Selon les premiers éléments de l'enquête, et pour des raisons encore indéterminées, l'homme qui réside dans la région, a fait une chute de plusieurs mètres. L'accident s'est produit peu avant 15h à Pianezzo, au sud de Bellinzone.

Les policiers et les secouristes de la Croix Verte de Bellinzone sont intervenus sur les lieux. Après avoir reçu les premiers soins sur place, l'homme a été transporté à l'hôpital.