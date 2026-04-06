Un homme de 31 ans est tombé d’une pente de dix mètres à Arogno, au Tessin. Grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Un homme de 31 ans grièvement blessé après une chute

Un homme de 31 ans grièvement blessé après une chute

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 31 ans a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit trente à Arogno, dans le Mendrisiotto au Tessin, après être tombé d’une dizaine de mètres dans une pente pour finir dans le lit d’un ruisseau. Transporté par hélicoptère à l’hôpital, son pronostic vital est engagé.

Après avoir reçu les premiers soins, l’homme a été transporté par hélicoptère à l’hôpital. «Selon une première évaluation médicale, il a subi de graves blessures mettant sa vie en danger», a indiqué la police dans un communiqué. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la chute.