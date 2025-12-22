DE
FR

Après s'être fait flasher
Un soixantenaire arrêté au Tessin pour s'être défoulé sur un radar

La police cantonale tessinoise a arrêté un homme soupçonné d'avoir endommagé un radar semi-fixe à l'aide d'une batte à Sala Capriasca (TI).
Publié: 14:44 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Un homme a défoncé un radar à la batte. (Image d'illustration d'une radar sur une route du Tessin)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au Tessin, un homme a pété les plombs. Il s'est fait arrêter pour avoir endommagé un radar semi-fixe à l'aide d'une batte à Sala Capriasca. Les faits se sont produits le 20 décembre.

L'homme, un citoyen suisse de 66 ans résidant dans la région, a été retrouvé grâce à un signalement qui a déclenché les investigations ayant conduit à son identification, indique lundi la police tessinoise.

Une batte pour un flash

D'après une première reconstitution des faits, l'homme, qui venait de se faire flasher, a endommagé le radar à l'aide d'une batte. De quoi occasionner d'importants dommages à l'appareil, écrit encore la police. L'homme est désormais soupçonné d'avoir commis un délit de dommage à la propriété et d'entrave à l'exercice de l'autorité.

