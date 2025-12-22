ATS Agence télégraphique suisse
Au Tessin, un homme a pété les plombs. Il s'est fait arrêter pour avoir endommagé un radar semi-fixe à l'aide d'une batte à Sala Capriasca. Les faits se sont produits le 20 décembre.
L'homme, un citoyen suisse de 66 ans résidant dans la région, a été retrouvé grâce à un signalement qui a déclenché les investigations ayant conduit à son identification, indique lundi la police tessinoise.
Une batte pour un flash
D'après une première reconstitution des faits, l'homme, qui venait de se faire flasher, a endommagé le radar à l'aide d'une batte. De quoi occasionner d'importants dommages à l'appareil, écrit encore la police. L'homme est désormais soupçonné d'avoir commis un délit de dommage à la propriété et d'entrave à l'exercice de l'autorité.
