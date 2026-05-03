DE
FR

Tensions avec la police
Troubles en ville de Zurich au lendemain du 1er Mai

Des affrontements ont éclaté à Zurich dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les médias, ces incidents auraient été provoqués par des groupes de gauche. Les forces de l’ordre ont riposté avec des canons à eau.
Publié: 12:58 heures
|
Dernière mise à jour: 13:10 heures
1/2
Plusieurs dizaines de personnes, pour la plupart des jeunes, ont lancé des fumigènes, des pétards et mis le feu à des sacs-poubelle.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En marge d’une manifestation non autorisée, des débordements ont eu lieu à Zurich dans la nuit de samedi à dimanche En direction du centre-ville, la police municipale a repoussé le cortège avant de le disperser.

Selon un communiqué de la police municipale de Zurich publié dimanche, le cortège a défilé après minuit sur la Hohlstrasse en direction du centre-ville. Les forces de police déployées sur place ont été attaquées à coups de bouteilles, de pierres et de feux d’artifice. Une voiture de police a également été endommagée.

La police a repoussé les participants de la manifestation jusqu’au skatepark près de la Bäckeranlage, dans le district 4. La manifestation a finalement été dispersée. C’est depuis ce même lieu que le cortège non autorisé était parti auparavant.

Selon la police, des manifestants ont commis des dégradations matérielles, barricadé un accès et allumé un incendie. Celui-ci a été éteint par les pompiers. Aucun blessé n’a été signalé à la police dimanche. Des enquêtes sont en cours pour évaluer l’ampleur des dommages matériels, indique-t-elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Articles les plus lus
    Articles les plus lus