Le Valais lève la «situation particulière» mais reste vigilant

La situation revient peu à peu à la normale en Valais. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les chutes de neige ont pris fin et une accalmie s'est installée vendredi en Valais. La situation particulière a été levée samedi soir, mais la population doit rester vigilante. Plusieurs axes restent fermés et certaines communes demeurent coupées du monde.

L'accalmie météorologique amorcée jeudi après-midi s'est poursuivie vendredi en Valais, a constaté l'organe de conduite cantonale (OCC) dans un communiqué. La situation particulière décidée jeudi par le Conseil d'Etat est levée dès vendredi à 20h00, a fait savoir le conseiller d'Etat Christophe Darbellay au 19:30 de la RTS.

Sur l'ensemble du canton, on tend à revenir à la normale, a précisé le Valaisan. Le risque de dangers reste néanmoins élevé jusqu'à la fin du week-end. L'OCC recommande à la population de faire preuve de la plus grande vigilance. Elle doit limiter les déplacements, éviter de se promener à proximité d'arbres et des cours d'eau et se conformer strictement aux ordres des autorités. Le risque d'avalanche à toutes les altitudes reste très élevé. Il est déconseillé de faire du hors-piste durant les prochains jours.

Trafic fortement impacté

D'importantes perturbations ont continué d'affecter la circulation dans les régions de Zermatt, de Saas et du Simplon. Le ferroutage via le tunnel du Simplon était saturé et il fallait compter plusieurs heures d'attente. La route du col du Simplon a en revanche rouvert, au contraire de l'autre axe menant à l'Italie, celui du Grand-St-Bernard.

Une avalanche s'est déclenchée jeudi à la galerie des Toules sur l'A21 route du Grand-St-Bernard, qui se trouve devant l'entrée du tunnel du Grand-St-Bernard. Les blocs rocheux et les arbres emportés par l'avalanche ont endommagé la galerie sur une longueur d'environ 300 mètres.

Les accès aux vallées latérales dans le Valais central et le Haut-Valais restaient également très impactés, poursuit l'organe. Des travaux de remise en état des routes sont en cours, mais plusieurs tronçons «devront demeurer fermés ces prochaines heures, voire ces prochains jours». Il est vivement conseillé de consulter l'état du réseau routier avant tout déplacement dans le canton.

Courant quasi rétabli dans le Valais romand

Sur le plan de l'approvisionnement électrique, l'engagement du personnel des entreprises responsables a permis de rétablir une bonne partie du réseau, en particulier dans le Valais romand où l'énergéticien Oiken observe un quasi-retour à la normale. Vendredi en fin d'après-midi, seuls quelques clients étaient encore privés de courant, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Oiken poursuivra ses interventions sur le terrain durant le week-end et les prochains jours afin de rétablir le courant auprès de quelques clients encore sans électricité. De manière générale la situation s'est améliorée et restera stable. Des solutions provisoires sont mises en place dans le Val d'Hérens pour fournir de l'électricité dans des zones isolées, précise-t-elle. Les réparations provisoires permettent aussi d'assurer la sécurité d'approvisionnement dans les villages de la commune d'Anniviers.

La situation reste identique dans le Val d'Hérens, à l'exception des hameaux Chemeuille et Lannaz, une solution provisoire avec un groupe électrogène devant être mise en place en fin de journée. Dans le Val des Dix, une solution provisoire devait aussi être mise en place dans la soirée pour alimenter la zone de Pralong et environs.

Zermatt coupé du monde

La situation était plus délicate dans le Haut-Valais, où une douzaine de communes, dont Zermatt et Saas-Fee, qui restaient coupées du monde. La Vallée de Saas sera rouverte dès samedi dans la journée, alors qu'à Zermatt, le point sera réalisé samedi à 10h00, a précisé Christophe Darbellay.

Ces communes ont activé leurs Points de rencontre d'urgence (PRU), permettant l'envoi de messages d'urgence et offrant des postes de ravitaillement pour certains produits. Plusieurs localités étaient encore privées d'électricité vendredi.

A ce propos, des problèmes ont été constatés avec Polycom, le moyen de communication d'urgence de la Confédération qui n'a pas toujours fonctionné. Berne a d'ores et déjà pris des mesures afin de remédier au problème, a précisé Christophe Darbellay à la RTS.

Le Tessin et Berne respirent

Ailleurs en Suisse, la situation s'est en grande partie calmée après les intempéries qui ont frappé certaines régions. L'Oberland bernois est ainsi à nouveau presque entièrement alimenté en électricité depuis le début de la soirée de vendredi.

A l'exception de quelques lignes desservant des bâtiments isolés, tous les raccordements ont pu être rétablis, a déclaré en soirée Michael Blum du groupe énergétique FMB, interrogé par Keystone-ATS.

Dans un premier temps, plus de 17'000 raccordements ont été privés d'électricité. Jeudi soir, ce chiffre était tombé à environ 3400 raccordements, et il a encore rapidement diminué le Vendredi saint. Vendredi, 35 équipes étaient à pied d'oeuvre pour remédier aux dernières perturbations. La situation s'est également calmée vendredi au Tessin, a rapporté une journaliste de Keystone-ATS.