Une image récente de la webcam montre un groupe en uniforme, qui devrait être celui des recrues. Photo: Webcam Simplonpass

Lino Schaeren

L’Armée suisse a également été touchée par l’arrivée violente de la neige en Valais. Mardi et mercredi, 160 membres de l’école d’artillerie et de reconnaissance 31 ont été amenés sur la place de tir du col du Simplon, où ils ont dû patienter jusqu’en fin d’après-midi du Vendredi saint.

Après les fortes chutes de neige, il n’y avait plus moyen de continuer plus en avant ou revenir en arrière, même quand on est l'armée suisse. Certes, il n’a pas fallu longtemps pour que la route soit à nouveau libérée de la neige. Mais le grand danger d’avalanche rendait impossible un retour rapide dans la vallée.

Transporté en colonne de bus jusqu’à la gare

C’est ainsi que les recrues ont passé le début du week-end de Pâques de manière inattendue dans les cantonnements de l’armée au lieu de rentrer à la maison avec leurs proches. Les futurs soldats n’ont pas pu passer le temps en faisant des exercices: le matériel d’artillerie lourde n’a même pas pu être amené au col du Simplon à cause des masses de neige.

La délivrance est venue tôt dans la soirée du Vendredi saint, lorsque la route du col a été rouverte à la circulation. Des cars postaux ont été convoqués afin de pouvoir partir le plus rapidement possible. Les 160 recrues ont été conduites à la gare dans une véritable colonne de bus.

L’école de recrues n’était pas seule à subir le sort du col du Simplon. Un chauffeur de camion solitaire est resté plus de 40 heures sur le col avec son camion – contrairement aux recrues, il ne pouvait compter que sur sa cabine de conduite pour s’abriter.