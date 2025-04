Le matin, Serge, chauffeur de camion, est resté bloqué avec son véhicule. Photo: Martin Meul

Martin Meul et Helena Graf

Qui aurait pu prédire le retour en force de l'hiver avant Pâques? Pas grand monde. Mais surtout, personne ne s'attendait à ces quantités de neige tombées en Valais. Des nombreuses routes ont été fermées pendant de longues heures, coupant des localités comme Loèche-les-Bains ou Saas-Fee du reste du monde.

Certaines lignes électriques ont également été endommagées par des chutes d'arbres, provoquant des coupures de courant à plusieurs endroits, comme Zermatt. Les voitures ont été recouvertes par la neige, certains trains ont arrêté de circuler.

Les précipitations ont été amplifiées par des conditions météorologiques particulières qui ont créé beaucoup de neige. Plusieurs records ont été battus. Le Valais tout entier s'est donc uni autour d'un mot d'ordre: déblayer vigoureusement la neige.

Plusieurs records enregistrés

«C'est un événement tout à fait exceptionnel», explique Benjamin Zweifel, prévisionniste d'avalanches à l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF. «Deux stations ont enregistré plus de neige que jamais auparavant à cette période de l'année!» C'est bien 82 centimètres de neige qui ont été mesurés à Bourg-St-Pierre, près du col du Grand-Saint-Bernard, et environ 52 centimètres à Adelboden (BE) – des quantités record.

La neige s'est même invitée dans toute la vallée du Rhône. Les habitants de Brigue se sont réveillés avec jusqu'à 30 centimètres de neige devant leur maison, provoquant un surcroît de travail et quelques sueurs froides.

Peu avant 7h du matin, Serge, un chauffeur de camion, est déjà embêté par la neige tombée durant la nuit. «Ce n'est pas une bonne journée», déplore-t-il à Blick, essayant de remettre son camion en état de marche.

Chaos sur les routes

Vu l'état des routes, il est donc préférable de laisser son véhicule au garage. Mais certaines personnes n'ont pas d'autres choix que de prendre leur voiture et prendre leur mal en patience.

Les services de déneigement travaillent d'arrache-pied pour déblayer les routes, mais ces dernières sont de véritables patinoires. La conduite devient plus que jamais une épreuve d'habilité et de concentration. Plusieurs voitures tombent en panne ou se retrouvent bloquées sur les routes.

Certains sont même obligés de faire demi-tour. Peu avant Stalden, la route est fermée en direction de Zermatt, il n'est plus possible de continuer. «Il serait peut-être préférable de faire demi-tour», expliquent deux policiers. Un conseil avisé.

Beaucoup d'arbres endommagés

Après ce premier coup d'arrêt, direction la caserne de pompiers de Viège. Sur place, la voiture du journaliste de Blick s'embourbe dans la neige. Ce n'est qu'avec l'aide de plusieurs pompiers que le véhicule est dégagé. Ce n'est de loin pas la seule intervention des pompiers en ce jour hivernal. Des centaines de branches ont été cassées et des arbres sont tombés à cause de la neige. L'avertissement à la population du commandant Andreas Kalbermatter est clair: «Restez chez vous au chaud et évitez les forêts et les arbres en général.»

Un avertissement qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Sur le trajet en Viège et Brigue, on peut assister à un triste spectacle: des branches cassées jonchent le sol et de nombreux arbres sont en mauvais état.

Martin Meyer, garde forestier de Brigue, raconte: «J'étais encore un gamin la dernière fois que tout s'est effondré comme ça.» Aujourd'hui, lui et son équipe sont à pied d'œuvre et coordonnent les travaux de déblaiement.

« Comme la neige est actuellement si humide, elle comprime tout Martin Meyer, garde forestier de Brigue »

Pour Martin Meyer, la nature spécifique de cette neige explique les dommages causés aux arbres. «Comme la neige est actuellement très humide, elle comprime tout.» C'est pourquoi même une faible quantité de neige pourrait causer de gros dégâts. Benjamin Zweifel confirme l'hypothèse du forestier: «Cette neige mouillée s'est formée lorsque de l'air chaud et humide de la région méditerranéenne a rencontré de l'air froid du nord-ouest.»

Zermatt dans le noir

Dans le même temps, les dégâts sur le réseau électrique se font aussi ressentir. Plusieurs communes sont privées d'électricité. Y compris dans la station de Zermatt.

Les lumières s'éteignent vers une heure et demie du matin. «Depuis, nous sommes dans le noir», explique le restaurateur et animateur Urs Binder à Blick par téléphone. Le matin, il s'est préparé une tasse de thé au-dessus d'une bougie, comme lorsqu'il était enfant. «Cette situation me rappelle mes jeunes années», raconte Urs Binder. Et ajoute: «On se demande comment les gens faisaient autrefois, quand il n'y avait pas de l'électricité partout?»

« La solidarité est grande et rassurante Sebastian Metry, président des hôteliers de Zermatt »

La panne de courant préoccupe également le président des hôteliers de Zermatt, Sebastian Metry. «C'est toujours ennuyeux, surtout à l'approche de Pâques», dit-il à Blick, tout en soulignant que les hôtels de Zermatt «fonctionnent». Les hôtels se soutiendraient et s'aideraient mutuellement. «La solidarité est grande et rassurante», dit-il.

Jeudi, le retour de l'hiver a donné lieu à beaucoup de travail en Valais, à provoquer quelques incidents et à probablement de la frustration. Mais une partie de la population a dû s'en réjouir: les écoliers. En effet, ils avaient tous congé en raison des chutes de neige.