Un train déraille à Täsch (VS), les passagers évacués

ATS Agence télégraphique suisse
Un train des Chemins de fer Matterhorn Gotthard a déraillé dimanche peu après 9 heures près de Täsch (VS). Les voyageurs ont été transportés par des bus de remplacement.
Le train régional circulait de Viège en direction de Zermatt lorsque la partie avant du convoi a déraillé à hauteur de Täsch, a indiqué dimanche le service de presse de la compagnie ferroviaire, contacté par Keystone-ATS, revenant sur une information de 20 Minuten.
Les passagers ont été évacués. Ils doivent actuellement prévoir un temps de trajet plus long. On ne sait pas encore quand la perturbation prendra fin, a ajouté la porte-parole à Keystone-ATS.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière