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Ruinart et la poésie du bois
Tadashi Kawamata fait respirer Art Basel

Invité par Ruinart, l’artiste japonais Tadashi Kawamata installe à Art Basel une œuvre légère et poétique. Entre bois, champagne et nature, il dialogue aussi avec les forêts de papier d’Eva Jospin dans la section Unlimited.
Publié: il y a 48 minutes
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Claude AnsermozRédacteur en chef en charge des contenus

Tadashi Kawamata a été mon cadeau d’anniversaire. Pour mes 40 ans, on m’a offert un séjour dans la chartreuse d’Ittingen. Entre les champs de houblon et cette architecture vernaculaire monastique où se niche aussi un musée d’art, l’artiste japonais y construisait une Scheiterturm: une tour en bois de 12'000 bûches et de 9 mètres de haut, faite avec le bois mort de la forêt voisine. Une œuvre modeste par la matière et le dépouillement.

C’est dire ma petite surprise de le découvrir associé à une grande marque de champagne pour cette édition d’Art Basel. Ruinart travaille depuis bientôt vingt ans avec des artistes confirmés, parfois de grand renom, dans le cadre de collaborations appelées Conversations with Nature. La plus ancienne maison du plus emblématique des vins effervescents revendique un rapport particulier avec les éléments. Elle fut notamment la première maison de champagne à utiliser des caisses en bois pour faire voyager ses bouteilles.

Photo: Ruinart

C’est donc l’une de ces caisses, conçue pour un jéroboam et éditée à 22 exemplaires, qu’a imaginée le natif de Hokkaidō: «Je n’essaie pas de 'représenter' la nature en tant que telle. Je veux plutôt l’observer et collaborer avec elle. Le vent, la pluie, le soleil et la gravité font tous partie de mes sculptures. La nature n’est pas simplement un décor, c’est une partenaire.»

Il sirote, dans cette merveille d’orangerie – en fait une ancienne laverie située derrière une villa Jugendstil du XIXe siècle –, un verre de Blanc Singulier. Un blanc de blancs, 100% chardonnay, créé par le chef de cave Frédéric Panaïotis pour imaginer ce que pourraient devenir les champagnes dans une vingtaine d’années, sous l’effet du réchauffement climatique.

Photo: Ruinart

Dans l’immense halle 1 nord d’Art Basel, Tadashi Kawamata a posé son «igloo» aussi géométrique que léger. Il se trouve juste avant l’entrée de la section Unlimited, commissariée pour la toute première fois par Ruba Katrib, conservatrice en chef du MoMA PS1, dans le Queens, à New York. Au centre, on retrouve Eva Jospin, qui avait elle aussi collaboré avec Ruinart il y a trois ans. Son Panorama est, lui aussi, comme un igloo. Plus onirique, elle semble répondre à Kawamata avec ses forêts de cartons, tout en reliefs, découpages et compressions. Respirer dans leurs œuvres poétiques fait un bien fou.

Art Basel, journées ouvertes au public

Jeudi 18 juin 2026, 11h - 19h, 19h - 22h, détenteurs d'un billet «Unlimited Night»

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2026, 11h - 19h

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