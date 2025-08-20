Dernière mise à jour: il y a 42 minutes

Lors d'un vol depuis Mumbai vers Zurich, un homme d'affaires indien a agressé sexuellement une adolescente de 15 ans pendant son sommeil. Il a été condamné ce mardi 19 août et doit quitter le pays pendant plusieurs années.

Un homme d'affaires viole une ado sur un vol de Swiss pour Zurich

L'agression s'est produite dans un appareil Airbus A330 de la compagnie Swiss. (Image d'illustration) Photo: Sven Thomann

Janine Enderli et BliKI

Une agression choquante s'est produite au mois de mars sur un vol de la compagnie Swiss reliant Mumbai à Zurich. D'après la «NZZ», un homme d'affaires indien de 44 ans a violé une jeune fille de 15 ans en mars 2025, alors qu'elle s'endormait dans l'avion, un Airbus A330.

Selon l'acte d'accusation du parquet de Zurich, l'agresseur a profité de la situation sans vergogne. Lorsque sa voisine s'est endormie, il a commencé à la toucher et passer son bras autour d'elle.

Une pénétration non consentie

Comme elle ne réagissait pas, il a posé sa main sur sa cuisse avant de la glisser dans son pantalon et de pénétrer son vagin, selon l'acte d'accusation. Il a ensuite posé la main de la jeune fille sur son pénis à plusieurs reprises et l'a frotté contre ses vêtements.

La jeune fille, en état de choc, était incapable de se défendre ni de réagir face à l'agression, rapporte la «NZZ». Elle a donc subi jusqu'à ce que l'homme de 44 ans la lâche.

Après son arrivée à Zurich, l'homme a été immédiatement arrêté et a passé cinq mois en détention provisoire. Il a d'abord nié les faits, puis est passé aux aveux, ce qui a permis d'abréger le procès.

Une nouvelle loi appliquée pour la première fois

Son procès a eu lieu ce mardi 19 août. La nouvelle loi sur les délits sexuels a été appliquée pour la première fois, prouvant que les éléments constitutifs du viol étaient réunis.

L'homme d'affaires a plaidé coupable de viol et d'actes sexuels sur mineur devant le tribunal de district de Bülach. Le tribunal l'a condamné à une peine de prison avec sursis de 18 mois assortie d'une période probatoire de deux ans. Il a également été expulsé du pays pour cinq ans, mais il est toujours autorisé à entrer dans d'autres pays européens.

«Ça m'a traversé l'esprit»

Le tribunal a aussi prononcé une interdiction à vie de travailler avec des mineurs. Lors du procès, l'accusé a déclaré par l'intermédiaire d'un interprète: «Ça m'a traversé l'esprit!» Il a admis qu'il était conscient que sa voisine était jeune, même s'il ignorait son âge exact, et a exprimé ses regrets.

Immédiatement après le procès, l'homme d'affaires a été libéré de sa détention préventive et remis à l'Office des migrations, avant d'être renvoyé en Inde.