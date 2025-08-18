La police bernoise a arrêté un homme de 28 ans soupçonné d'au moins trois agressions sexuelles à Bienne en juillet. L'appel à témoins et des mesures ciblées ont permis son interpellation le 14 août. Une enquête est en cours.

Un des lieux du crime: la forêt de l'Ours à Bienne. Photo: Google Streetview

Léo Michoud Journaliste Blick

L'auteur présumé d'au moins trois agressions sexuelles consécutives a été arrêté. La police cantonale bernoise annonce ce lundi 18 août avoir mis la main sur l'homme qui aurait commis «plusieurs actes à caractère sexuel» sur des femmes, en juillet dans la région de Bienne.

Selon l'appel à témoins, un homme francophone de deux mètres, âgé de 25 à 30 ans, était recherché. Le 17 juillet, la police a été informée «que trois femmes avaient été harcelées et avaient subi des actes à caractère sexuel le même jour à Bienne». Un quatrième témoignage d'un cas similaire, le jour même ou la veille, a été reçu plus tard.

Un appel à témoins utile

Près de la forêt de l'Ours, vers 10h40, une victime a été abordée en français par un homme qui l'a ensuite, selon ses déclarations, agressée sexuellement et physiquement. La femme a pu se défendre en criant très fort, ce qui a permis à l'agresseur de l'abandonner et de s'enfuir à pied. Une heure plus tard, l'homme a fait une autre victime. Et rebelote, vers 12h50.

«Des mesures ciblées ont alors été immédiatement mises en œuvre, assure la police. Combinées aux informations fournies par la population en réponse à l’appel à témoins, elles ont permis, le jeudi 14 août 2025, d’arrêter un homme fortement soupçonné.»

Le suspect a 28 ans et est domicilié dans le canton de Berne. Il a été placé en détention provisoire à la suite de son arrestation. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête. D’autres investigations relatives aux faits sont en cours.