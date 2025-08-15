DE
Une enfant de 6 ans a été agressée sexuellement à Europa Park

A Rust, en Allemagne, une enfant a été attirée dans les bois près du parc aquatique Rulantica, au sein du Resort Europa Park, et a été agressée sexuellement. La police a identifié le suspect, il s'agirait d'un homme de 31 ans, d'origine roumaine.
Publié: 11:35 heures
Un incident choquant secoue la commune de Rust, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Une fillette de six ans a été victime d'une agression sexuelle le samedi 9 août dernier, déclare la police. L'enfant a perdu de vue ses parents au parc aquatique Rulantica et a été attirée par l'agresseur dans une zone boisée voisine. Rulantica fait partie du parc d'attractions adjacent Europa Park. 

Selon le rapport de police, l'homme a proposé à la fillette de l'aider à retrouver ses parents vers 20h20. C'est avec ce prétexte qu'il a emmené la fillette dans la forêt pour l'agresser sexuellement, avant de la laisser seule. L'enfant a été retrouvée seulement deux heures plus tard, vers 22h20, à Kappel-Grafenhausen, à cinq kilomètres de là. La petite fille était en tongs et maillot de bain bleu et rose. 

Chasse à l'homme

Les autorités ont mené l'enquête et trouvé une piste rapidement. En analysant les images et vidéos, fournies par Europa Park, la police a identifié un suspect: un habitant de la région d'origine roumaine, âgé de 31 ans. 

A la demande du parquet de Fribourg, ce mardi 12 août le tribunal d'instance compétent a émis un mandat de perquisition de l'appartement du suspect ainsi qu'un mandat d'arrêt. Malgré les recherches, le suspect n'a pas encore été arrêté. La police a lancé un avis de recherche international. Ce jeudi 14 août au soir, la police fait savoir que le suspect a peut-être fui vers la Roumanie.

La police judiciaire d'Offenbourg a repris l'enquête et sollicite l'aide du public. Les témoins ayant aperçu un homme accompagné d'une petite fille le samedi 9 août entre 20h20 et 22h20 dans la zone du parc aquatique ou la zone forestière voisine au nord sont priés d'appeler le +49 781 212 820.

