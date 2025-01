Agressée devant un fitness à Genève, elle s’en sort grâce aux arts martiaux

Une femme agressée devant un fitness à Veyrier a repoussé son assaillant grâce à ses compétences en arts martiaux. L’homme, arrêté avec un couteau et des préservatifs, est en liberté provisoire, révèle la «Tribune de Genève».

L'homme avait un couteau et 6 préservatifs en poche

L'homme, arrêté par la police vingt minutes après son agression, avait sur lui un couteau et six préservatifs. (photo d'illustration) Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le 20 octobre, une jeune femme a été attaquée en pleine rue devant un fitness à Veyrier (GE), alors qu’elle se rendait à son travail, révèle la «Tribune de Genève». Un homme, ivre après une soirée en boîte de nuit, l’a suivie depuis le bus 8 et l’a violemment accostée.

Il l’a étranglée, plaquée au sol, et lui a donné plusieurs coups de pied, tout en proférant des menaces. La jeune femme, adepte des arts martiaux, a réussi à se défendre.

Coup de pied dans les parties

Elle lui a d'abord mordu la main, indique le quotidien. Puis, elle lui a asséné un coup de pied dans les parties génitales, ce qui a contraint l'agresseur à fuir.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La police l’a interpellé vingt minutes plus tard avec un couteau et six préservatifs en poche. Le suspect nie toute intention de viol, affirmant qu’il souhaitait simplement «faire connaissance», cite la «Tribune». Après une confrontation avec la victime en décembre, celui qui était détenu a été libéré provisoirement. L’enquête se poursuit.