Mercredi, une joueuse ou un joueur a remporté le jackpot de 5,925 millions de francs au Swiss Loto. Samedi, 1,5 million de francs seront à gagner.

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 5,925 millions de francs lors du tirage de mercredi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 11, 23, 37, 39 et 40. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 3 et le Joker le 240004.

Lors du prochain tirage samedi, 1,5 million de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.