Samedi, deux chanceux sont devenus millionnaires grâce au Swiss Loto. Un joueur a gagné 1 million de francs et un autre 1,8 million avec le Joker. Le prochain tirage mettra en jeu 5,8 millions.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 8, 16, 24, 26 et 34. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 8 et le Joker le 494198.

Lors du prochain tirage mercredi, 5,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.



