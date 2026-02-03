Le groupe Swatch propose Andreas Rickenbacher, ex-conseiller d'Etat bernois, comme nouveau membre de son conseil d'administration. La décision sera prise lors de l'assemblée générale prévue le 12 mai.

Swatch Group propose un nouveau membre au conseil d'administration

Swatch Group propose un nouveau membre au conseil d'administration

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Swatch a annoncé mardi proposer Andreas Rickenbacher comme nouveau membre du conseil d'administration. La prochaine assemblée générale est agendée au 12 mai.

Economiste d'entreprise, Andreas Rickenbacher a été conseiller d'Etat du canton de Berne de 2006 à 2016, indique un communiqué soulignant l'expertise du suisse d'origine dans différents conseils d'administration du secteur privé. En parallèle de 20 ans d'exercice en politique, il a été président de la fondation Switzerland Innovation, du CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) ou encore de l'assurance-accidents Suva.