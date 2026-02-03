DE
Un ex-conseiller d'Etat bernois
Swatch Group propose un nouveau membre au conseil d'administration

Le groupe Swatch propose Andreas Rickenbacher, ex-conseiller d'Etat bernois, comme nouveau membre de son conseil d'administration. La décision sera prise lors de l'assemblée générale prévue le 12 mai.
Publié: 08:24 heures
Andreas Rickenbacher, que Swatch proposera comme nouveau membre de son conseil d'administration le 12 mai prochain, a été conseiller d'Etat du canton de Berne de 2006 à 2016. (Archive)
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Swatch a annoncé mardi proposer Andreas Rickenbacher comme nouveau membre du conseil d'administration. La prochaine assemblée générale est agendée au 12 mai.

Economiste d'entreprise, Andreas Rickenbacher a été conseiller d'Etat du canton de Berne de 2006 à 2016, indique un communiqué soulignant l'expertise du suisse d'origine dans différents conseils d'administration du secteur privé. En parallèle de 20 ans d'exercice en politique, il a été président de la fondation Switzerland Innovation, du CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) ou encore de l'assurance-accidents Suva.

