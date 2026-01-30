La rentabilité du groupe Swatch s’effondre en 2025

ATS Agence télégraphique suisse
Le Groupe Swatch a fortement vu sa rentabilité reculer l’an dernier. Le chiffre d’affaires de l’horloger biennois a diminué de 6,8% pour s’établir à 6,28 milliards de francs, tandis que le bénéfice net s’est effondré d’environ 90%, à 25 millions de francs.
L'excédent d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui contracté de plus de moitié à 135 millions de francs, précise vendredi Swatch Group. Si le déclin des ventes s'est révélé moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes consultés par l'agence AWP. L'Ebit était anticipé à 208 millions de francs et le bénéfice net à 127 millions. La direction espère renouer avec la croissance dès l'exercice en cours.
