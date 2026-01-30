DE
FR

Une année difficile
La rentabilité du groupe Swatch s’effondre en 2025

Le groupe Swatch a vu sa rentabilité plonger l'an dernier. Alors que le chiffre d'affaires de l'horloger biennois a fondu de 6,8% sur un an à 6,28 milliards de francs, son bénéfice net a été élagué de près de 90% à 25 millions de francs.
Publié: 08:18 heures
Si le déclin des ventes de Swatch Group s'est révélé moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Groupe Swatch a fortement vu sa rentabilité reculer l’an dernier. Le chiffre d’affaires de l’horloger biennois a diminué de 6,8% pour s’établir à 6,28 milliards de francs, tandis que le bénéfice net s’est effondré d’environ 90%, à 25 millions de francs.

L'excédent d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui contracté de plus de moitié à 135 millions de francs, précise vendredi Swatch Group. Si le déclin des ventes s'est révélé moins sévère que redouté, l'assèchement de la rentabilité est sensiblement pire que prévu par les analystes consultés par l'agence AWP. L'Ebit était anticipé à 208 millions de francs et le bénéfice net à 127 millions. La direction espère renouer avec la croissance dès l'exercice en cours.

