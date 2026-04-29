Tout le monde connaît la fondue et le chocolat, mais les vrais classiques suisses se trouvent dans le quotidien: au kiosque, dans le train ou dans un sac à dos. Ces 10 snacks en disent souvent plus sur le pays que n'importe quel menu touristique.

Gunda Bossel

La cuisine suisse évoque souvent des classiques comme la fondue ou le chocolat. Pourtant, ceux qui vivent en Suisse le savent bien, les véritables stars du quotidien sont les petits en-cas consommés entre les repas.

Ces en-cas que l’on prend à la va-vite au kiosque, que l’on glisse dans son sac de randonnée ou que l’on emporte pour le goûter des mômes ou les sorties scolaires, font partie du quotidien depuis l’enfance. Ce sont aussi ces classiques qui surprennent souvent les étrangers et éveillent la nostalgie des Suisses.

1 Cervelas avec du pain, le classique incontesté

Le cervelas est bien plus qu’une simple saucisse, c’est un véritable emblème culinaire. Que ce soit lors d’un barbecue au bord d’un lac, d’une randonnée ou d’un pique-nique improvisé dans un parc, il est incontournable.

Ses incisions typiques, en «Säuli» ou en «Chrüzli», s’ouvrent à la cuisson et lui donnent sa forme caractéristique. Traditionnellement grillé au feu sur un bâton, il se déguste souvent jusqu’à ses extrémités légèrement carbonisées.

2 Les chips paprika Zweifel, l’intouchable numéro un

Dans d’autres pays, une grande variété de goûts domine, mais en Suisse, un favori se détache clairement: le paprika, et plus précisément les chips de la marque Zweifel. Il n’y a guère de fête ou d’apéritif sans elles. Quiconque les a goûtées comprend vite pourquoi elles sont presque considérées comme un standard dans le pays.

3 Les barres Farmer ou Dar-vida, un goûter ou un en-cas pour la route

Que ce soit à l’école, au bureau ou en randonnée, la barre Farmer ou un paquet de Dar-vida sont présents dans la plupart des familles. Farmer combine muesli, chocolat et fruits pour offrir un apport énergétique pratique.

Dar-vida existe en plusieurs variantes de goût, et ses petits emballages pratiques se glissent dans presque toutes les poussettes suisses. Beaucoup ont grandi avec ces deux snacks, devenus un véritable morceau du quotidien.

4 Rivella, le goût difficile à expliquer

Peu de boissons suscitent autant d’interrogations à l’étranger que Rivella. Fabriquée à partir de sérum de lait, elle possède un goût difficile à décrire, un peu particulier, mais tout à fait familier pour les Suisses. Associée à du salé comme des chips ou un sandwich, c’est surtout la version rouge classique qui accompagne souvent les moments de snack typiques.

5 Croissants au jambon, la star de l’apéritif

De l’extérieur, il ressemble à un petit croissant, mais il cache à l’intérieur une surprise savoureuse: une garniture au jambon. Le croissant au jambon est l’en-cas idéal à emporter, notamment le matin ou pour l’apéritif. Chaud, rapide et simp, on le trouve dans de très nombreux congélateurs suisses, prêt à être cuit rapidement et toujours apprécié.

6 Aromat, notre exhausteur de goût

A proprement parler, ce n’est pas un snack, mais en Suisse, cela forme presque une catégorie à part entière: l’Aromat. Cette poudre jaune est utilisée sur les œufs ou les légumes, et certains en saupoudrent même un peu partout. Pour les Suisses, c’est un goût familier du quotidien, tandis que pour de nombreux étrangers, il faut plutôt prendre le temps de s’y habituer.

7 Les branches au chocolat, petites et croquantes

Les petites branches de chocolat – peu importe la marque – sont de véritables produits d’initiés en Suisse et jouissent d’une grande popularité. Emballés dans un papier aluminium coloré, ils ressemblent encore à ceux d’autrefois: ni leur design ni leur goût n’ont changé depuis des décennies. Alors que les touristes se tournent souvent vers de grandes tablettes ou des pralinés coûteux, les habitants privilégient ces petits bâtonnets pratiques, souvent fourrés à la noisette.

Et puisqu’il est question de chocolat, il faut aussi mentionner notre chère Ovomaltine. Dans le lait, en barre ou sur le pain, elle accompagne les Suisses depuis 1904, même si elle reste encore largement méconnue à l’étranger.

8 Les bonshommes de Saint-Nicolas, le classique sucré de l’hiver

Dès que le froid arrive, les bonshommes de Saint-Nicolas apparaîssent dans toutes les boulangeries. Ces petites brioches à la levure, avec leurs yeux en raisins secs, sont des incontournables de l’Avent en Suisse, surtout à l’approche de, vous l’avez deviné, la Saint-Nicolas. Grands ou petits, classiques ou aux pépites de chocolat, les bonshommes de Saint-Nicolas sont bien plus qu’une gourmandise, c’est un véritable rituel.

Beaucoup de Suisses les associent à leur enfance, aux matins d’école et aux premières odeurs de Noël. C’est aussi une pâtisserie très appréciée à fabriquer et cuire soi-même. Hors période de Noël, ils existent aussi sous forme de brioche tressée ou de lapin à Pâques: le goût reste identique, seule la forme change.

9 La viande des Grisons, le snack qui n’en est pas vraiment un

Ce n’est pas vraiment un en-cas typique, et pourtant en Suisse on les retrouve très souvent sur les tables: la viande séchée des Grisons. Il ne faut surtout pas la confondre avec le jambon ou le salami des pays voisins, car cette viande séchée à l’air, au goût intense, compte parmi les stars discrètes de chaque apéritif suisse. La viande des Grisons évoque la patience, l’artisanat et un goût sans fioritures.

10 L’assaisonnement Maggi, un classique mondial aux racines suisses

Ce n’est pas un snack, mais il est présent à chaque pique-nique: peu de condiments sont aussi emblématiques que Maggi. A l’origine, l’idée a été développée en Suisse, mais aujourd’hui, le produit est répandu depuis longtemps dans le monde entier et n’est plus typiquement suisse au sens strict du terme. Pourtant, il est présent sur la table de nombreuses cuisines et de tous les bistrots de montagne et apporte une touche d’umami incomparable aux spaghettis, aux soupes ou aux ragoûts.

De l’art culinaire? Non, mais une affaire de cœur

Nos snacks suisses typiques ne relèvent ni de la grande cuisine ni d’une envolée gastronomique – et nous le reconnaissons volontiers. Mais c’est justement ce qui fait leur particularité. Ils font partie du quotidien helvétique, des souvenirs d’enfance, des randonnées, des apéritifs et des moments spontanés. Et c’est peut-être là que se fait la différence: si les touristes connaissent souvent les «grandes» spécialités suisses, ce sont ces petites choses qui nous prouvent qu’on a grandi ici.