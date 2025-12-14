Une tragédie s'est produite à Bâle samedi midi. Une femme de 87 ans a perdu la vie après avoir été heurtée par une voiture sur un passage piéton.

Une piétonne perd la vie dans un accident à Bâle

Une piétonne perd la vie dans un accident à Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Une octogénaire a été heurtée par une voiture sur un passage piéton samedi midi à Buckten (BL). La victime âgée de 87 ans est décédée sur place.

La passante a été renversée vers 12h30 par une voiture conduite par une automobiliste âgée de 66 ans, a annoncé dimanche la police cantonale de Bâle-Campagne. Celle-ci a lancé un appel à témoins.